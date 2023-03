Bình Thuận có 2 điểm du lịch lọt top 10 đẹp nhất Việt Nam do báo tây bình chọn

Trang du lịch nổi tiếng thế giới The Travel cho biết ngoài những thành phố được ghé thăm phổ biến ở Việt Nam như TP.HCM và Hà Nội, du khách còn có dịp khám phá nhiều điều bất ngờ.

Việt Nam sở hữu nhiều điểm tham quan phục vụ khách du lịch có sở thích đa dạng.

Theo The Travel, những thành phố dưới đây mang đến cơ hội vô tận cho người yêu thiên nhiên, lịch sử, sành ăn. Với địa hình đồi núi, rừng cây và giáp biển, mảnh đất hình chữ S sẽ không làm du khách thất vọng.

Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nằm trên cao nguyên, không khí trong lành cùng vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc khiến Đà Lạt là điểm "đi trốn" được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, yêu thích.

Đà Lạt luôn đẹp trong mắt của những kẻ mộng mơ. Ảnh: Bùi Ngọc Công.

Ngoài những điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, Bảo tàng sinh học Đà Lạt, hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại, hồ Tuyền Lâm… bạn có thể check-in các con dốc, ngọn đồi, nhà thờ hay những dòng thác hùng vĩ.

Nơi đây còn được mệnh danh là thành phố nghìn hoa. Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như hoa hướng dương, hoa anh đào, cẩm tú cầu, hoa cải, mimosa...

Cùng với nhiệt độ quanh năm mát mẻ, Đà Lạt xứng đáng là điểm nghỉ dưỡng hàng đầu mà bất kỳ ai cũng mong muốn đặt chân đến.

Hội An (Quảng Nam)

Hội An hiện là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trên bản đồ du lịch Việt. Năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

CNN giới thiệu điểm du lịch này từng là một trong những thương cảng phồn vinh và sầm uất nhất khu vực Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ trước. Phố cổ Hội An cũng là cái nôi văn hóa, lịch sử với nét đẹp cổ kính và thơ mộng không thể chối từ.

Hội An là thành phố du lịch hàng đầu châu Á. Ảnh: BestPrice Travel.

Đi bộ hay đạp xe dọc theo phố cổ đẹp như tranh vẽ này giống như quay ngược thời gian theo đúng nghĩa đen. Phố cổ còn là một sân chơi lớn cho những ai đam mê chụp ảnh vì các công trình đầy màu sắc và kiến trúc ấn tượng.

Sa Pa (Lào Cai)

Nằm ở độ cao 1.600 m so với mặt nước biển, nền nhiệt trung bình 15 độ C, Sa Pa mát mẻ quanh năm. Vào mùa đông, thành phố thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù và lạnh, nhiệt độ thường xuống thấp 0-5 độ C.

Nhiều năm liền, Sa Pa là địa danh duy nhất ở Việt Nam mà du khách có thể được tận hưởng trọn vẹn một mùa đông hàn đới với băng giá phủ trắng rặng cây, núi đồi và ngắm tuyết rơi.

Sa Pa hiện lên thật đẹp và quyến rũ khi chụp ảnh từ trên cao. Ảnh: Krisztian Tabori/Unsplash.

Để có một chuyến phiêu lưu hấp dẫn tại thành phố mờ sương, du khách có thể ghé thăm và hòa mình vào những phong tục, tập quán của bản Cát Cát; lái xe quanh đèo Ô Quy Hồ; đến núi Hàm Rồng; check-in nhà thờ đá Sa Pa với kiến trúc theo phong cách Gothic; ngắm thung lũng Mường Hoa hay chinh phục nóc nhà Đông Dương ở độ cao lên tới 3.141 m.

Ninh Bình

Ninh Bình là thành phố nhỏ ở phía bắc nhưng có nhiều kỳ quan thiên nhiên. Được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”, nơi đây có phong cảnh đẹp như tranh với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt, xen kẽ giữa các núi đá vôi là dòng sông uốn lượn bao quanh.

Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Ảnh: Hoang Vu Tuyen/Unsplash.

Một số hoạt động mà du khách có thể trải nghiệm khi du lịch Ninh Bình như thăm chùa Bái Đính, check-in hang Múa, ngồi thuyền du ngoạn danh thắng Tràng An…

Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố ven biển nhộn nhịp với dải cát trắng mịn uốn lượn trên bờ.

Không chỉ nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê, điểm nhấn phong cảnh tại Đà Nẵng còn là các cây cầu bắc qua sông Hàn với nhiều hình dáng, kiến trúc khác nhau như cầu Quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước.

Thành phố thủ phủ du lịch hấp dẫn du khách bởi nhiều bờ biển đẹp. Ảnh: Quang Ngọc.

Những năm gần đây, một trong các địa danh hút du khách đặt chân tới Đà Nẵng là bán đảo Sơn Trà, nơi có bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng cao 67 m đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển.

Đặc biệt, điều làm cho thành phố này trở nên hút khách du lịch là vị trí gần ba Di sản Thế giới gồm Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và Quần thể di tích Cố đô Huế.

Mũi Né (Bình Thuận)

Được mệnh danh là “mảnh đất của hòn và đồi”, Mũi Né có rất nhiều địa điểm vui chơi, trải nghiệm phong phú cho du khách lựa chọn.

Từ tháng 4 tới tháng 8, Mũi Né trải qua khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm, khi nước biển trong xanh nhất. Tháng 8-12, nơi đây lại thích hợp cho dân đam mê thể thao mạo hiểm như lướt ván, khi sóng mạnh hơn.

Theo The Travel, Mũi Né là điểm đến nhiệt đới tràn ngập niềm vui dưới ánh mặt trời. Ảnh: Anh Tuấn.

Đồi cát Mũi Né trải dài từ Bình Thuận đến Ninh Thuận, còn được gọi là đồi cát bay. Du khách có thể đến đây trải nghiệm trượt trên cát, chiêm ngưỡng hình dáng, màu sắc, độ tương phản… ở từng thời điểm khác nhau.

Đến Hòn Ghềnh (Hòn Lao), du khách có thể câu cá, đi lặn biển ngắm san hô. Nếu yêu thích hoạt động leo núi và cắm trại, du khách có thể lựa chọn Hòn Rơm.

Tuy Hòa (Phú Yên)

Đến Phú Yên, bạn không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gành Đá Đĩa, lang thang các bãi biển tuyệt đẹp, khám phá các di tích, thắng cảnh, mà đêm xuống, thành phố này còn mang đến cho bạn nhiều bất ngờ thú vị.

Tuy Hòa còn được biết đến là "thành phố của đèn dầu và lò than". Nổi bật nhất là những thúng trứng lộn với ngọn đèn dầu tù mù. Những con phố thơm lừng mùi bắp nướng, mang đến cho bạn cảm giác thanh bình, có cảm giác trở về hơn là đến một thành phố du lịch.

Đảo hòn Chùa mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách tới khám phá. Ảnh: Minh Hòa.

Nằm cách TP Tuy Hòa khoảng 10 km về phía bắc, cụm đảo hòn Chùa thuộc xã An Phú hoang sơ trông hệt như "con chim khổng lồ" giữa biển trời mênh mông.

Xóm Rớ (Tuy Hòa) nổi tiếng với những bờ kè chắn sóng. Nếu chịu khó đi sâu hơn, bạn sẽ tìm thấy một khu bờ kè với view ngắm hoàng hôn đẹp.

Hồ điều hòa Hồ Sơn, quảng trường Nghinh Phong hay Hải đăng mini bên bờ biển Tuy Hòa cũng là những điểm thu hút du khách tới check-in trong những năm gần đây.

Huế

Cố đô Huế níu chân du khách bởi cảnh sắc thơ mộng, ẩm thực phong phú và không khí thanh bình.

Mảnh đất cố đô vẫn còn vẹn nguyên những truyền thống văn hóa Việt xưa qua các hiện vật, công trình kiến trúc. Ảnh: Tài Phạm.

Du khách đến Huế được khám phá các di tích, lăng tẩm của triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Ngoài ra, bạn còn có dịp hòa mình vào không gian tâm linh trong những ngôi chùa cổ kính, dạo bước giữa khung cảnh lãng mạn bên dòng sông Hương hay tận hưởng sự tinh tế của ẩm thực. Đây cũng là vùng đất lý tưởng để bạn khám phá bản thân và cân bằng cuộc sống.

Phan Thiết (Bình Thuận)

Phan Thiết sở hữu nhiều đảo, bãi biển đẹp. Du khách có thể khám phá thiên nhiên hoang sơ tại Cù Lao Câu, đảo Hòn Bà, Phú Quý, Bãi Rạng, Hòn Rơm, Hòn Ghềnh, bãi đá Cổ Thạch, hải đăng Kê Gà...

Phú Quý, huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, là một trong những điểm hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và mùa hè sắp tới. Ảnh: Win Đi.

Bên cạnh đó, loạt trải nghiệm mang đến chuyến du lịch đáng nhớ như trượt cát đồi cát Mũi Né, phượt cung Bàu Trắng - Phan Rí, lướt ván diều, tham quan lâu đài rượu vang, tháp Chàm Po Sah Inư...

Hà Giang

Tờ New York Times xếp Hà Giang vào top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm nay. Cây viết Patrick Scott chia sẻ: "Trải nghiệm đi xe máy vài ngày ở vùng cao nguyên Hà Giang không dành cho những người nhát gan. Nơi này cách Hà Nội khoảng 6 giờ chạy xe. Những con đường dốc, ngoằn ngoèo và các khúc cua liên tiếp khiến hành trình vừa nguy hiểm nhưng cũng thú vị".

Dù muốn đi bộ để thử sức hay tham gia một hành trình bằng xe máy, Hà Giang sẽ không làm bạn thất vọng. Ảnh: Lê Vinh Đệ.

Trong chuyến du lịch ở miền đất 'hoa nở trên đá', bạn có thể tham quan cột mốc số 0, phố cổ Đồng Văn, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ... Giữa cảnh trùng điệp của núi rừng Tây Bắc, dinh thự họ Vương (Dinh thự vua Mèo) hay nhà của Pao hiện lên với vẻ cổ kính cùng kiến trúc độc đáo.

Nơi đây còn có Hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á, với chiều cao vách đá lên tới 800 m. Trải nghiệm đi thuyền dọc dòng Nho Quế cũng mang lại cho bạn cơ hội chìm đắm giữa cảnh quan hùng vĩ.

Cột cờ Lũng Cú, nằm ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, là biểu tượng thiêng liêng của Việt Nam. Địa điểm cho du khách tầm nhìn 360 độ, thưởng thức trọn vẹn thiên nhiên Hà Giang.