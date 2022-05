Bình Thuận bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 200 tỷ đồng

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt tạm giam bị can Lương Thị Hồng Châu, sinh năm 1983 khi đang trú tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của bị can.

Các quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt tạm giam; Lệnh khám xét nơi ở của bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan điều tra đã di lý bị can Lương Thị Hồng Châu về Bình Thuận để tiếp tục phục vụ điều tra. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can Lương Thị Hồng Châu, cư trú tại phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận) từng có thời gian làm việc tại một Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Tân (Bình Thuận), nên có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay và có biết nhiều người muốn làm hồ sơ vay vốn để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nghỉ làm tại Quỹ tín dụng, Châu đã liên hệ với những người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, Lương Thị Hồng Châu đã vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch và kinh doanh bất động sản. Số tiền Châu đã vay của 16 người (trong tổng số 19 người) là hơn 144 tỷ đồng, số tiền gốc Châu đã trả gần 104 tỷ đồng; trả tiền lãi hơn 9,6 tỷ đồng. Đến tháng 10/2018, sau khi biết mình mất khả năng trả nợ, Châu vẫn tiếp tục vay tiền của nhiều người khác với lý do để thực hiện công việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2019, Châu tiếp tục vay với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng, chi trả gốc và lãi khoảng 15 tỷ đồng, còn lại hơn 19 tỷ đồng không giải trình được mục đích sử dụng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Lương Thị Hồng Châu đã lừa đảo khoảng 200 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng. Hiện PC01 Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Link bài gốc: https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/binh-thuan-bat-tam-giam-doi-tuong-lua-dao-200-ty-dong-696100/ Một người nguy kịch sau tiếng nổ trong phòng trọ ở Bình Thuận Từ vụ chém người giữa chợ, bóc gỡ ổ nhóm giang hồ chuyên cho vay lãi nặng Theo Đình Châu/Báo Nhân dân