Bình Dương: Tạm đình chỉ một cán bộ CSGT có hành vi thiếu chuẩn mực

TPO - Ông N.V.T.T, cán bộ CSGT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực với một người dân trên đường.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc một cán bộ CSGT có hành vi không chuẩn mực với người dân trên đường.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào ngày 18/11, qua nắm tình hình mạng xã hội Công an tỉnh này phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên N.H.N có đăng một video ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 thanh niên khi tham gia giao thông. Một trong hai người được cho là đang công tác tại phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông đã cử cán bộ xác minh và xác định 1 người trong video là ông N.V.T.T cán bộ Đội CSGT đường bộ thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.

Qua xác minh sự việc được biết, anh N.H.N (là người có liên quan trong đoạn video) điều khiển xe ô tô tránh vượt thiếu quan sát nên dẫn đến cán bộ N.V.T.T điều khiển xe ô tô cùng chiều phải thắng gấp làm con của ông T. bị va đập vào táp-lô xe.

Do nóng giận, thiếu kiềm chế nên ông T. đã có những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực.

Ngày 20/11 anh N. và ông T. đã hòa giải, cam kết không khiếu nại thắc mắc bất cứ vấn đề gì liên quan đến vụ việc trên.

Đối với những sai phạm của cán bộ N.V.T.T, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng CSGT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày và ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách. Đồng thời, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động ông T. sang đơn vị khác để phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh lực lượng Cảnh sát giao thông.