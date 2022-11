Bình Dương: Khám phá 884 vụ án kinh tế, tham nhũng và chức vụ

TPO - Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 56 vụ, 70 bị can liên quan đến tội phạm về quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Kết quả này cho thấy, số vụ án tăng 4,6% so với năm 2021.