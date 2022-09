Bình Dương, Cà Mau đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở karaoke, massage sai phạm

TPO - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương, Cà Mau vừa đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở karaoke, massage.... sai phạm.

Ngày 15/9, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, trong đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, lực lượng công an đã kiểm tra hơn 300 cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, massage…

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có vi phạm đã lập biên bản xử phạt hành chính 144 cơ sở với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngành chức năng ra quyết định tạm đình chỉ đối với 37 cơ sở, đình chỉ 6 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đối với các cơ sở bị xử phạt, tạm đình chỉ, ngành chức năng sẽ hậu kiểm khắc phục.

Đáng chú ý, trong số các cơ sở bị xử lý liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có cơ sở karaoke, massage T. T. N (Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vi phạm nên đã lập biên bản để xử lý theo quy định. Đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động tại một số khu vực bên trong cơ sở karaoke, massage T. T. N và đề nghị nhanh chóng khắc phục nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó vào năm 2017, cơ sở T. T. N. từng bị công an kiểm tra và phát hiện có tiếp viên ăn mặc hở hang tiếp khách, nhiều khách nước ngoài không cung cấp được giấy tờ liên quan đến thị thực.

Cà Mau đình chỉ hoạt động của karaoke Trump và Beer club Tiktok

Trong 2 đêm 12 và 13/9, lực lượng Công an TP. Cà Mau kết hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở “Beer club Tiktok” có địa chỉ tại khóm 6, phường 5, TP. Cà Mau phát hiện một số vi phạm.

Cụ thể, hoạt động quá giờ quy định, gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy phép chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chưa có hồ sơ quản lý hoạt động về PCCC; trang bị phương tiện chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định và một số tang vật khác nghi là ma túy.

Ngoài ra, trong 2 lần kiểm tra qua test nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 115 đối tượng (trong đó có 89 nam, 26 nữ) dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 9/9/2022, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng Công an TP. Cà Mau kiểm tra điều kiện an toàn PCCC và CNCH kết hợp với kiểm tra an ninh trật tự tại cơ sở karaoke Trump thuộc khóm 6, phường 5.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vi phạm như: Làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn; làm mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy

Thời gian tạm đình chỉ từ 17h00 ngày 13/9/2022 đến 17h00 ngày 13/10/2022. Hiện, các vi phạm tại 2 cơ sở trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.