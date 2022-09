Bắc Giang: Tạm đình chỉ loạt cơ sở karaoke không có lối thoát nạn thứ 2

TPO - Ngày 13/9, theo Công an tỉnh Bắc Giang, qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ 34 cơ sở karaoke chưa đảm bảo về PCCC.

Cụ thể, từ ngày 9/9 - 12/9, Công an các huyện, thành phố và đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 516 cơ sở kinh doanh karaoke, cà phê ca nhạc, hát cho nhau nghe và các loại hình kinh doanh tương tự, trong đó có hơn 493 cơ sở đang hoạt động; 11 cơ sở đã ngừng hoạt động; 12 cơ sở tạm dừng hoạt động.

Công an các huyện, thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH của Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra toàn bộ 493 cơ sở đang hoạt động trên địa bàn, trong đó kiểm tra PCCC 466 cơ sở. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức phúc tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong đợt kiểm tra trước đối với 27 cơ sở.

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC và CNCH, xử phạt hành chính 41 trường hợp, yêu cầu nộp ngân sách hơn 56 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 34 cơ sở karaoke. Đây là những cơ sở không có lối thoát nạn thứ hai hoặc đã yêu cầu khắc phục vi phạm, nhưng sau thời gian phúc tra vẫn chưa khắc phục.