Bình Định đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

TPO - Tối 30/3, tại TP. Quy Nhơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh (31/3/1975 – 31/3/2025).

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lực lượng vũ trang; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân Bình Định.

Mở đầu lễ kỷ niệm, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của quân và dân tỉnh nhà.

“Chiến thắng ngày 31/3 giải phóng Bình Định là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta. Là kết quả của đường lối và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng; kết quả của cuộc tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân; của sự nổi dậy mạnh mẽ, quyết liệt, rộng khắp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa cuộc trường chinh đầy hy sinh gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc đi đến thắng lợi cuối cùng”, ông Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Bình Định là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng, là biểu tượng của khí phách quật cường, ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân tỉnh Bình Định, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong những năm gần đây, Bình Định đã có những bước đột phá trong cải cách hành chính, thu hút sự đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh; phát triển được tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, thu hút du khách du lịch trong nước và quốc tế; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo…

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường vừa qua”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bình Định tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung sức, chung lòng với ý chí, khát vọng vươn lên, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, lợi thế phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững và trở thành nhóm dẫn đầu trong khu vực miền Trung.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, Kết luận 121 của Trung ương và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm bộ máy khi đi vào hoạt động thì phải đạt được hiệu quả hơn, tốt hơn; phải chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề "Bình Định - Tự hào và khát vọng", gồm 3 chương được dàn dựng công phu.