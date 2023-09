Biển Đà Nẵng 'cháy' SUP

TP - Giải đua thuyền Sailing (thuyền buồm) vô địch trẻ quốc gia và Giải SUP vô địch các tay chèo xuất sắc 2023 vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút đông đảo các VĐV và khán giả. Loại hình thể thao dưới nước được đánh giá rất có tiềm năng phát triển trở thành mô hình đặc trưng du lịch biển Đà Nẵng.

Từ 5 giờ sáng, bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà) nhộn nhịp với hàng trăm tay chèo SUP từ khắp nơi đổ về. Đặc biệt là các bạn trẻ, du khách rất hào hứng trải nghiệm trò chơi dưới nước này. Anh Nguyễn Ngọc Anh (quản lý một đơn vị cho thuê SUP với hơn 40 chiếc) cho hay những ngày hè thường xuyên "cháy" SUP vì khách thuê liên tục.

Theo ông Phan Minh Hải- Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP Đà Nẵng, hiện nay hoạt động chèo SUP chủ yếu theo hướng tự phát và chưa có chủ trương cho phép tổ chức khai thác dịch vụ. Để đảm bảo an toàn đối với hoạt động trên, thời gian qua Sở Du lịch chỉ đạo BQL thực hiện công tác quản lý tạm thời đối với hoạt động chèo SUP tại bãi tắm Mân Thái.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả đơn vị kinh doanh bắt buộc phải ký cam kết, giăng phao, lắp đặt bù neo phân biệt khu vực hoạt động SUP; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra nhắc nhở,... Bên cạnh đó đơn vị còn phối hợp thường xuyên với Đồn Biên phòng Sơn Trà, Trạm kiểm soát biên phòng Công trình 15 trong việc kiểm tra nhắc nhở đối với hoạt đông chèo SUP”, ông Hải cho biết.

“Biển Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển hai bộ môn SUP và Sailing, tuy nhiên để đưa nó trở thành một sản phẩm du lịch phục vụ du khách thì cần có sự quan tâm của các Sở, ban ngành trong công tác phát triển sản phẩm và xúc tiến du lịch hợp lý. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hoạt động vui chơi giải trí dưới nước theo đúng quy định”. ông Phan Minh Hải, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP Đà Nẵng

Ông Hải thông tin thêm, riêng đối với bộ môn Sailing (thuyền buồm), hiện nay hoạt động chủ yếu tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành. Đây là bộ môn thể thao trên biển khá thú vị và tương đối khó bởi không sử dụng động cơ, phương tiện hoạt động là chiếc thuyền sử dụng sức gió, sức nước và sự khôn khéo trong cách thức điều khiển, chính vì vậy người tham gia phải được hướng dẫn và tập luyện những bước cơ bản. Thời gian qua, hoạt động thuyền buồm tại Đà Nẵng chủ yếu để luyện tập phục vụ cho các giải thi đấu quốc tế kết hợp hỗ trợ quảng bá du lịch biển.

Thành phố Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng đường bờ biển dài với nhiều cung đường ôm lấy eo biển tạo thành vịnh với mặt nước êm và lặng sóng, rất thích hợp để phát triển các bộ môn thể thao giải trí trên biển như chèo SUP hoặc Sailing.

Mùa du lịch năm nay, SUP là một trong những trải nghiệm được BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP Đà Nẵng giới thiệu với du khách. Anh Ngọc Anh chia sẻ, rất đông du khách ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... và cả khách quốc tế khi nhìn thấy hình ảnh thú vị SUP trên biển Đà Nẵng đã gọi điện đặt trước cả tuần, cả tháng để trải nghiệm. Chứng tỏ bộ môn này rất có sức hút.

Theo ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng, Sailing là môn thể thao mới đưa vào Việt Nam phát triển trong những năm gần. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, TP Đà Nẵng đã được Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam lựa chọn để xây dựng và phát triển, hướng tới mục tiêu hình thành Trung tâm Đào tạo thể thao Biển quốc gia thời gian đến.

Ông cũng nhìn nhận, phong trào tập luyện môn SUP những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ, hàng ngày vào các buổi sáng sớm và chiều tại khu vực bãi biển Mân Thái rất đông người dân và du khách tham gia tập luyện, vui chơi giải trí đã cho thấy môn SUP ngày càng lôi cuốn và hấp dẫn.

“Tôi mong muốn sẽ thu hút thêm nhiều địa phương tham gia đầu tư, phát triển bộ môn đua thuyền Sailing nói riêng, các môn thể thao biển nói chung và góp phần quảng bá rộng rãi loại hình thể thao biển đến người dân và du khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, ông Xử hi vọng.