BIC chi trả hơn 1,4 tỷ đồng cho khách hàng tại Hải Dương

Ngày 24/10/2024, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An cho thân nhân khách hàng T.V.T (tỉnh Hải Dương) không may tử vong do tai nạn.

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông T.V.T (sinh năm 1986). Ông T. là khách hàng thân thiết đang vay vốn tại Chi nhánh BIDV Bắc Hải Dương, đồng thời tham gia bảo hiểm BIC Bình An của BIC. Sản phẩm giúp bảo vệ người tham gia bảo hiểm trước các rủi ro trong cuộc sống, bao gồm rủi ro do ốm đau, bệnh tật và tai nạn bất ngờ không lường trước được. Ngày 7/9/2024, trong lúc giúp đỡ hàng xóm sửa sang lại chuồng gà, ông T. bị tường đổ vào người dẫn tới tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình khách hàng, Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Dương đã ngay lập tức tới thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng, đồng thời tích cực phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền 1.423.812.877 đồng cho gia đình ông T. bao gồm: Số tiền tham gia bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bảo hiểm và trợ cấp mai táng. Việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ phía BIDV và BIC đã phần nào giúp các gia đình an tâm ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính khi mất đi trụ cột kinh tế. Với ý nghĩa nhân văn thiết thực và sâu sắc như trên, sản phẩm BIC Bình An từ lâu đã được đánh giá cao nhờ tính toàn diện và linh hoạt trong việc bảo vệ khách hàng trước những biến cố bất ngờ, đặc biệt do tai nạn, cùng thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản. P.V