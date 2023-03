Bị xử lý vì chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an

TPO - Ngày 8/3, theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), Cơ quan Công an đã xử phạt 2 thanh niên bị đòi nợ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an sai quy định.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an huyện Việt Yên và huyện Sơn Động đã ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp bị đòi nợ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an sai quy định. Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trung tá Hà Đức Thân cho biết thêm, số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an nhằm phục vụ việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh những hành vi tiêu cực, tham nhũng của lực lượng công an. Bởi vậy, người dân cần có ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không gọi điện quấy rối, trêu đùa, nháy máy, chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an và các đường dây nóng khác nói chung. Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sơn Động và Công an huyện Việt Yên xác minh, làm rõ 2 cá nhân có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.

Cụ thể, Hoàng Tuấn H (SN 1989, trú tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động) và Nguyễn Đức Y (SN 1990, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) vay tiền qua một số app trên điện thoại di động. Sau đó, anh H và Y liên tục bị gọi điện đòi nợ gây ảnh hưởng đến đời sống nên đã chuyển cuộc gọi của người lạ đến đường dây nóng Bộ Công an sai quy định làm làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng.