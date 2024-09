Bí thư Hà Nội: Không để xảy ra khan, thiếu hàng, tăng giá đột biến sau bão

TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là hàng hóa lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế phục vụ cấp cứu, chữa bệnh trên địa bàn thành phố; chủ động triển khai lực lượng và các phương án phòng, chống mưa, lũ, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng

Trao đổi với báo chí về tình hình ứng phó với cơn bão số 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chiều 7/9, bà đã trực tiếp gọi điện chỉ đạo 30/30 bí thư quận, huyện, thị ủy tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng mọi biện pháp phải bảo đảm an toàn cho dân trong bão số 3.

Bà Hoài nhận định, thực hiện Điện của Thường trực Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các quận, huyện, thị ủy, các cấp ủy tổ chức Đảng đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kịp thời thực hiện tốt các biện pháp cấp bách như: Kịp thời di dời người dân ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm, nhà yếu, nơi có nguy cơ đổ sập; bố trí nơi tránh trú an toàn; bố trí các lực lượng ứng trực kịp thời xử lý các sự cố, hỗ trợ người dân trong mưa bão; duy trì thông suốt các cơ sở hạ tầng thiết yếu; bảo đảm an ninh, an toàn; nhờ đó, về cơ bản thành phố vẫn bảo đảm tốt các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là an toàn cho người dân.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố; chủ động triển khai từ sớm, từ xa các phương án phòng, chống bão số 3. Bà Hoài cũng biểu dương sự chủ động phòng, chống bão và tinh thần hợp tác, phối hợp của người dân. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả thành phố nên trước mắt đã giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Về các nhiệm vụ trong những ngày tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo sát diễn biến mưa bão; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" một cách thực chất theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao (gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), không để bị động, bất ngờ với các tình huống.

Bão có thể suy yếu nhưng tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão trong những ngày tới vẫn rất đáng lo ngại. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chủ động nắm sát tình hình địa bàn cơ sở theo sự phân công; triển khai nghiêm, hiệu quả, chặt chẽ các phương án phòng, chống bão, lũ; tập trung bảo vệ những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, những địa bàn xung yếu, những nơi có nguy cơ mất an toàn đối với người dân như có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhà cửa có nguy cơ sụt lún, đổ sập; chỉ đạo tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân tránh trú an toàn; kiên quyết di dời người dân ra khỏi chung cư nguy hiểm, nơi cư trú có nguy cơ đổ sập, người dân thuyền chài, các tàu, thuyền, bè trên sông, hồ vào nơi tránh trú an toàn...

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị nắm bắt sâu sát tình hình nhân dân; huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ quan tâm chăm sóc, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, ốm yếu, hộ nghèo, gia đình chính sách; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác khi cần thiết; quyết tâm không để người dân nào bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan duy trì nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến, đặc biệt là hàng hóa lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế phục vụ cấp cứu, chữa bệnh; chủ động triển khai lực lượng và các phương án phòng, chống mưa, lũ, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng; bảo vệ an toàn vững chắc các tuyến đê, các hồ, đập trên địa bàn...

Các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục các sự cố, hậu quả do bão gây ra để bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc...; duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ kịp thời đối với người dân và xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng quân đội, công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng xả thân, giúp dân trong cơn hoạn nạn do bão, lũ gây ra.

Bà Hoài yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, cần thiết lập tổ công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, kịp thời hỗ trợ tốt nhất cho các địa phương và bảo đảm an ninh và an dân, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tối 7/9, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, các quận, huyện đã di dời hoàn toàn các hộ dân sinh sống tại những khu vực không an toàn đến khu vực an toàn.

Liên quan đến thiệt hại về người, Hà Nội có 1 người thiệt mạng do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Nạn nhân sinh năm 2002, quê Hưng Yên. Có 3 người bị thương ở quận Ba Đình đã được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại về tài sản có tổng 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão.

Thành phố không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành, mưa lớn làm cho 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập; 6.144,5 ha lúa, 15,93 ha rau màu bị đổ; 2,2 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Bên cạnh đó, đã có khoảng 2.500 cây xanh bị đổ; 5 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn...

Ngoài ra, có 17 trạm bơm tại các huyện: Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng mất điện, đang được khắc phục. Hiện, mực nước các hồ chứa nước chính trên địa bàn thành phố đang ở mức cao, nhiều hồ vượt ngưỡng tràn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc; chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và ảnh hưởng sau bão. Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tập trung khắc phục các sự cố điện, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ nhân dân, đặc biệt đối với các trạm bơm tiêu thoát nước.