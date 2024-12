Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm nạn nhân vụ quán cà phê bị phóng hỏa

TPO - Sáng 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đến động viên, thăm hỏi các nạn nhân của vụ cháy quán cà phê tại Bắc Từ Liêm đang điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Theo báo cáo của Bệnh viện E, hiện có 4 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số này, 2 bệnh nhân nằm tại Khoa Cấp cứu, sức khỏe đã ổn định hơn; 2 bệnh nhân nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, tuy sức khỏe ổn định hơn đêm qua, nhưng vẫn đang trong tình trạng kích ứng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình chịu ảnh hưởng trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tiếp tục theo sát tình hình đời sống người bị nạn; kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trước đó, khi nhận được thông tin về vụ cháy, ngay trong đêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo báo cáo, khoảng 23h ngày 18/12/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm phóng hỏa đốt quán cà phê tại quận Bắc Từ Liêm, khiến 11 người tử vong. Bước đầu, đối tượng khai đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký Công văn số 4277 chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo đó, UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành phố cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch UBND quận Bắc Từ liêm và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố đảm bảo kịp thời, theo quy định (nếu có)...