Bí thư Đồng Nai sẽ đối thoại với người dân có đất bị thu hồi làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thông qua gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi để hỗ trợ người dân có cuộc sống tốt nhất.

Theo dự kiến sáng 24-10, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ đối thoại với người dân có đất bị thu hồi trong dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nội dung của cuộc đối thoại sẽ liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, việc áp khung giá đất, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, việc ổn định đời sống, an toàn giao thông, môi trường cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thông qua gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo tỉnh sẽ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi để tìm phương án, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ người dân có cuộc sống tốt nhất trong thời gian tới.

Buổi gặp gỡ, đối thoại cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh đối với người dân có đất bị thu hồi. Động viên người dân có đất bị thu hồi yên tâm, chia sẻ, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện dự án nhằm tạo sự phát triển kinh tế, xã hội.

Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 54 km, đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 34 km.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Tiến độ giải phóng mặt bằng qua tỉnh Đồng Nai chậm khiến cho việc triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Đồng Nai là đơn vị thực hiện đối với 2 dự án thành phần 1 và 2. Dự án thành phần 1, hiện chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, thành phần 2 chỉ mới bàn giao khoảng 12 ha, đạt khoảng 7%.

Để thực hiện dự án, tỉnh phải thu hồi diện tích đất gần 290 ha trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3,4 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.