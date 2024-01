Bị kịch gia đình từ việc 'mồm năm miệng mười' của người phụ nữ

TPO - Người chồng kêu đau đầu, nói với vợ đừng nói nữa. Nhưng người vợ vẫn tiếp tục "mồm năm miệng mười", thách thức “giết được thì giết”. Hậu quả, người phụ nữ này bị đâm nhiều nhát dao, suýt mất mạng. Tại phiên tòa xét xử người chồng, người vợ đã rơi những giọt nước mắt hối hận vì những lời nói thiếu kiềm chế dẫn đến bi kịch gia đình.

Gia đình 'tan nát' vì vợ chồng thiếu nhẫn nhịn

Trịnh Xuân Tuyền (SN 1982), trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An có cuộc hôn nhân khá bình lặng bên vợ và 3 con nhỏ. Đứa lớn học lớp 9, đứa nhỏ nhất đã lên lớp 1. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, ngày làm ruộng, tối về thả trúm bắt lươn bán. Cuộc sống bình lặng trôi qua như thế nếu không có sự việc xảy ra vào chập tối ngày 14/6/2023.

Khoảng 18h30 ngày 14/6, Tuyền và vợ là chị Phan Thị T. đang ở nhà thì người cháu đến nhà hỏi chuyện đi giỗ một người bà con. Chị T. trả lời “hỏi chú mi ấy”. Do đang mệt và không muốn đi, Tuyền nói với cháu “mi hứng thì đi, chú mệt không đi”. Sau câu nói đó, hai người liền to tiếng, cãi vã.

Tuyền bỏ đến nhà bố đẻ (ở trước nhà Tuyền), chị T. cũng đi theo, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Tuyền kêu đau đầu và bảo vợ im lặng, đuổi về, doạ nếu không nghe lời sẽ đánh. Thay vì im lặng, chị T. bảo "làm được gì thì về mà làm, đừng có dọa". Tuyền nói "đừng có thách", rồi đi về.

Về đến nhà, hai vợ chồng tiếp tục cãi vã. Tuyền cầm dao và nói vợ “im miệng, tau đau đầu, tau giết đó” nhưng vợ vẫn "mồm năm miệng mười". 3 đứa con thấy bố cầm dao, lớn tiếng, hoảng sợ khóc ầm lên. Tiếng khóc của con khiến Tuyền dịu xuống. Anh ta đặt con dao xuống bàn, bỏ xuống bếp hút thuốc lào.

Người vợ lôi chuyện cũ ra nói tiếng to, khiến Tuyền bực tức, chạy lên nhà cầm dao, đuổi vợ ra khỏi nhà “không tau giết”. Người cháu trai đến nhà, thấy thế liền ôm chú can ngăn. Lúc này, vợ Tuyền đã chạy ra đến cổng nhưng vẫn ngoảnh lại, thách thức “giết được thì giết”.

Vùng khỏi tay người cháu, Tuyền chạy ra cổng, đuổi kịp vợ và đâm liên tiếp vào nạn nhân. Lúc này, người cháu cũng đuổi kịp, lao vào căn ngăn. Chị T. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở bụng, khoang ngực, lưng, tay,...

Nhận thức được hành vi của mình, Trịnh Xuân Tuyền đến cơ quan công an xin đầu thú. Với vết thương do Tuyền dùng dao đâm vào vùng ngực bụng hạ sườn, chị T. được xác định tổn hại 84% sức khỏe. Vết thương này nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể gây tử vong, do vậy, hành vi của Trịnh Xuân Tuyền đủ cấu thành tội “Giết người”.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Tuyền diễn ra nhanh chóng do bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Người chồng tỏ ra hối hận khi sự thiếu kiềm chế của mình đã gây ra tổn thương về thể xác không thể bù đắp cho vợ. Nam bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về, bù đắp cho vợ và nuôi các con ăn học.

Trong dáng vẻ khúm núm, Tuyền khom người khi đứng trước bàn xét xử, hai tay run run đan vào nhau. Một tuần trước khi xảy ra mâu thuẫn, Tuyền cho hay, cảm thấy sức khỏe không tốt, thường xuyên có biểu hiện đau đầu, tức ngực, khó thở nhưng không đi khám bệnh vì sợ tốn kém.

Buổi tối hôm vợ chồng to tiếng vì đi đám giỗ, Tuyền khai ban đầu cảm thấy mệt mỏi không muốn đi, nhưng sau cuộc cãi vã đầu tiên với vợ thì liền cùng người cháu qua nhà bố đẻ. Tuyền đi vì muốn dừng cãi nhau, ở nhà giáp mặt rồi lại to tiếng. Điều Tuyền không lường được là chị T. đi theo, từ lúc đến dự đám giỗ tại nhà bố đẻ cho đến lúc về lại nhà riêng, chị T. ít nhất 3 lần cãi lại, nói nhiều câu thách thức khiến bị cáo nóng giận rồi mất hết lý trí.

Ngồi ở hàng ghế bị hại, chị T. cúi gằm mặt khi nghe chồng thuật lại diễn biến vụ án. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt người phụ nữ vừa trải qua "cuộc chiến" sinh tử. Chị không oán trách chồng mà nhận lỗi về mình.

“Tỉnh dậy bên giường bệnh, nghe hai con nói “bố đã bị công an bắt”, tôi chết lặng. Nếu tôi không nói lời thách thức thì đã không xảy ra cơ sự này...”, chị T. bật khóc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chồng đã chi trả tiền viện phí, thuốc thang, chăm sóc chị T. những ngày ở viện, lo lắng cho 3 đứa trẻ những ngày vắng cha mẹ. Chị T. mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng để sớm trở về cùng mình chăm lo cho các con.

“Bây giờ nói gì đi chăng nữa cũng quá muộn, mong tòa hiểu cho hoàn cảnh gia đình, cho tôi hưởng mức án khoan hồng để có thể sớm trở về chuộc lỗi, nắm lấy cơ hội nhỏ nhất lo cho gia đình”, Tuyền nói và nhìn sang vợ con gửi lời xin lỗi.

12 năm tù là bản án hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên cho hành vi phạm tội của Trịnh Xuân Tuyền. Theo cảnh sát đến sân tòa, thấy hai con mặc chiếc áo khóc mỏng, co ro bước theo mẹ ra về dưới mưa lất phất, Tuyền khựng lại, tay gạt nước mắt…