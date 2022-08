Đâm bạn nhậu tử vong vì bị thách thức

TPO - Trong lúc nhậu chung, Tèo mượn dao của My nhưng My không cho nên xảy ra mâu thuẫn. Bị Tèo thách thức, lại sẵn hơi men trong người, My đã ra tay sát hại bạn nhậu.

Chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng My (21 tuổi, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30, ngày 14/8, trong lúc My cùng Lê Ngọc Hữu (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang nhậu tại quán thì thấy Dương Văn Tèo (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngang qua quán nên gọi vào nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Tèo hỏi mượn cây dao của My nhưng My không cho nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Tèo thách thức và cho rằng My không dám đâm. Sẵn có hơi men trong người, My liền rút dao vào bụng Tèo một nhát khiến nạn nhân ngã ra phía sau bất tỉnh.

Thấy vậy, My cùng Hữu dùng xe mô tô chở Tèo đi cấp cứu, nhưng Tèo đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sợ tội, My bàn với Hữu, khi công an mời làm việc thì khai đúng như diễn biến ban đầu của sự việc, còn lúc đâm thì do Tèo tự đâm, Hữu đồng ý. Sau đó, cả 2 quay lại hiện trường phi tang hung khí.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, My đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.