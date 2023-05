Bị giật dây chuyền, người phụ nữ ngã giữa đường ở TPHCM

TPO - Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị nam thanh niên đi xe máy áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ làm ngã xuống đường.

Ngày 21/5, Công an phường An Phú Đông cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 (TPHCM) điều tra vụ người phụ nữ bị giật dây chuyền giữa đường vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào chiều 18/5, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, quận 12) thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều, áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền trên cổ.

Bị cướp giật bất ngờ, người phụ nữ thắng gấp xe và bị ngã xuống đường. Đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tăng ga bỏ chạy. Diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Một số nhân chứng cho hay, gã thanh niên chỉ giật được một đoạn của sợi dây chuyền. Thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người lưu thông trên đường nhưng kẻ gian vẫn táo tợn ra tay.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường An Phú Đông cho biết, nạn nhân bị giật dây chuyền không đến trụ sở công an trình báo.

Tuy nhiên, qua nắm thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan và đang khẩn trương truy xét kẻ gian.