Bắt 2 người phụ nữ giật dây chuyền trong lễ hội tại Sóc Trăng

TPO - Phát hiện một người phụ nữ đi tham quan lễ hội ở Sóc Trăng có đeo sợi dây chuyền vàng, Thuỳ và Nguyệt đã tiếp cận và ra tay cướp giật tài sản.

Ngày 5/11, theo nguồn tin của PV, Công an TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi) và Hạ Bảo Nguyệt (19 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, do biết trước trong thời gian này tại TP. Sóc Trăng đang diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022, sẽ có nhiều du khách đến tham quan. Do đó, ngày 2/11, Thùy và Nguyệt từ An Giang đến TP. Sóc Trăng tìm cơ hội lợi dụng chỗ đông người để cướp giật tài sản.

Tối cùng ngày, cả hai đi vào khu vực Liên hoan ẩm thực đường phố tại Công viên 30/4 thì phát hiện một người phụ nữ đi cùng gia đình có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Lập tức, Thùy tiếp cận và giật sợi dây chuyền của người phụ nữ trên và đưa cho Nguyệt. Tuy nhiên, hành vi của 2 người phụ nữ này bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Sóc Trăng phát hiện và bắt quả tang.

Được biết, Nguyễn Thị Thùy đã từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện, Công an TP. Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.