Bị gián đoạn hoạt động toàn cầu, Facebook, Instagram và YouTube sửa lỗi

TPO - Facebook, Messenger và Instagram thuộc sở hữu của Meta đã ngừng hoạt động trên toàn thế giới trong hơn 2 giờ ngày 5/3, một trong những sự cố kéo dài nhất kể từ năm 2021, khiến giá cổ phiếu Meta giảm và làm dấy lên đồn đoán hacker tấn công dịp bầu cử tổng thống Mỹ. Tỷ phú Elon Musk được dịp chế nhạo đối thủ của mình.

Hôm qua, hơn nửa triệu người dùng không thể truy cập các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Messenger và Instagram, The New York Post đưa tin. Đây là một trong những trục trặc lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ trong nhiều năm qua.

Theo DownDetector, một trang web theo dõi các báo cáo ngừng hoạt động web, các nền tảng truyền thông xã hội lớn khác, bao gồm TikTok, Snapchat và nền tảng video YouTube của Google, cũng dường như gặp sự cố dịch vụ ở quy mô nhỏ hơn.

Tình trạng ngừng hoạt động, được báo cáo trên khắp châu Âu, châu Á cũng như Mỹ, bắt đầu vào khoảng 10h20 sáng theo giờ ET (Bắc Mỹ). Các ứng dụng do Meta sở hữu hầu hết đã hoạt động trực tuyến trở lại vào lúc 2 giờ chiều ET. Tất cả các ứng dụng khác đã hoạt động vào chiều cùng ngày.

“Đầu ngày hôm nay (5/3), một sự cố kỹ thuật đã khiến mọi người gặp khó khăn khi truy cập một số dịch vụ của chúng tôi”, phát ngôn viên của Meta, Andy Stone, viết trên tài khoản X của mình. “Chúng tôi đã giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể cho những người bị ảnh hưởng và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào”.

YouTube của Google cũng xác nhận một số người dùng của họ đã gặp sự cố vào ngày 5/3, như sự cố tải, trang chủ trống và lỗi khi cố phát YouTube Shorts. YouTube đã hướng dẫn người dùng theo dõi bài đăng “Cộng đồng trợ giúp” để biết thêm chi tiết, theo một bài đăng trên X.

Theo trang tổng quan trạng thái của công ty, một số người dùng cũng gặp sự cố với Gmail của Google. Bảng điều khiển cho biết người dùng có thể gặp phải sự chậm trễ khi gửi email, CNBC đưa tin.

Sự cố ngừng hoạt động của Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu trên X, với chủ sở hữu nền tảng này, tỷ phú Elon Musk, cũng tham gia bằng một câu châm biếm nhằm vào Meta, ngụ ý rằng nếu người dùng có thể đọc được bài đăng của ông ấy thì đó là do máy chủ của X đang hoạt động tốt. Bản thân X từng phải đối mặt nhiều sự gián đoạn kể từ khi ông Musk mua lại nền tảng này vào tháng 10/2022, với việc ngừng hoạt động vào tháng 12, ảnh hưởng đến hơn 77.000 người dùng ở nhiều quốc gia.

Tỷ phú Elon Musk chế nhạo, đồn đoán tấn công mạng dịp bầu cử tổng thống

Trước đó, Stone đề cập vấn đề ngừng hoạt động và viết: “Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề này”.

Người dùng X phản ứng với Stone bằng những lời chế nhạo có thể đoán trước được. “Thật tốt là X đã hoạt động để cho chúng tôi biết”, một người dùng X viết.

Cuộc khủng hoảng trên mạng xã hội xảy ra trước cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống “Siêu thứ Ba” ở 16 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ làm dấy lên một số suy đoán trực tuyến về một cuộc tấn công mạng tiềm tàng.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Mỹ nói rằng họ “không thấy bất kỳ mối liên hệ bầu cử cụ thể nào cũng như bất kỳ mối liên hệ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào dẫn đến việc ngừng hoạt động”, theo Axios.

Khi các dịch vụa của Meta sập, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng tuyên bố rằng họ đang theo dõi tình hình, đảm bảo rằng không có dấu hiệu nào về bất kỳ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào vào thời điểm đó, Business Insider đưa tin ngày 6/3.

Sự gián đoạn hoạt động của ứng dụng Meta là một trong những sự cố kéo dài nhất kể từ năm 2021, khi Facebook và Instagram “mất mạng” trong hơn sáu giờ.

Các lãnh đạo của hãng sau đó nói rằng sự cố đó là do “lỗi kỹ thuật do chính chúng tôi tạo ra” xảy ra khi nhân viên đang cố gắng “bảo trì định kỳ”.

Giá cổ phiếu Meta đã giảm hơn 1,5% trong phiên giao dịch hôm 5/3.

Tỷ phú Elon Musk, người mua lại Twitter vào cuối năm 2022 với giá 44 tỷ USD và sau đó đổi tên thành X, đã đăng một meme chế nhạo đối thủ trên mạng xã hội của mình.

Meme mô tả 4 con chim cánh cụt - các nhân vật trong bộ phim hoạt hình năm 2014 “Chim cánh cụt của Madagascar”. Một con chim cánh cụt đội mũ kiểu sĩ quan đại diện cho X được ba con chim khác đại diện cho Facebook, Instagram và Threads giơ tay chào kiểu nhà binh. Meme của ông Musk đăng gần nửa đêm ngày 5/3 (giờ Mỹ) và đến sáng nay 6/3 thu hút hơn 67,7 triệu lượt xem.

Theo Down Detector, đã có hơn 566.700 báo cáo về việc Facebook ngừng hoạt động trước trưa 5/3. Trong số đó, 75% vấn đề được báo cáo liên quan đến việc đăng nhập. Trang này cũng báo cáo hơn 85.000 người dùng gặp sự cố với Instagram.

Những người dùng mạng xã hội thất vọng đã chuyển sang nền tảng X, nơi hashtag #facebookdown trở thành một xu hướng.

“Tài khoản FB và IG của bạn KHÔNG bị hack, nhưng nhiều người dùng đã báo cáo rằng họ dường như đã đăng xuất khỏi tài khoản của mình và hiện không thể đăng nhập lại”, người dùng X Brian Krassenstein đăng. Krassenstein đã đính kèm một đoạn video cho thấy anh cố đăng nhập vào Facebook không thành công.

Meta có khoảng 3,19 tỷ người dùng hoạt động hằng ngày trên bộ nền tảng của mình, bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads.