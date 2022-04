Bị cảnh sát thu giữ xe ô tô gian, đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt

TPO - Khi công an tiến hành thu giữ vật chứng vụ án, đối tượng đã dùng dao, rựa, can xăng để chống đối và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm cản trở tổ công tác làm nhệm vụ.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cuối tháng 3/2022, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi nên đã tập trung điều tra, làm rõ.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng chính trong ổ nhóm này gồm Nguyễn Văn Thiệu (SN 1984) và Tạ Đức Nhật (SN 1994), cùng trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.

Cả Thiệu và Nhật đều là các đối tượng nghiện ma túy nặng. Riêng Thiệu từng có 1 tiền sử về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Theo đó, tháng 3/2022, Thiệu cùng Nhật đã bàn bạc và cùng nhau thuê 2 xe ô tô (1 xe của anh N.T.H (SN 1988, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) và 1 xe của anh T.D.L (SN 1970, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) sau đó đem vào TP Đà Nẵng cầm cố cho Nguyễn Tiến Cả (SN 1990, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lấy số tiền 500 triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Điều đáng nói để dễ cầm cố xe, Thiệu và Nhật đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi khi thêm tên chủ xe vào sổ hộ khẩu như một thành viên của gia đình mình.

Sau khi cầm cố xe từ Thiệu và Nhật, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cả đã đưa xe từ Đà Nẵng về nhà tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để cất giấu.

Khi Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự vào tỉnh Quảng Nam tiến hành thu giữ vật chứng vụ án, Nguyễn Tiến Cả đã chống trả quyết liệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối tượng đã dùng dao, rựa, can xăng để chống đối và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm mục đích cản trở tổ công tác làm nhệm vụ.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ thành công vật chứng vụ án để tiến hành điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu, Tạ Đức Nhật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và củng cố tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Cả về hành vi chống người thi hành công vụ.