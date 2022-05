Bí ẩn những xác chết lộ ra dưới lòng hồ cạn nước ở Mỹ

TPO - Hồ Mead ở Nevada, Mỹ là một trong những hồ chứa lớn nhất ở Mỹ. Từ đầu tháng 5, hạn hán trong khu vực khiến mực nước hồ xuống thấp kỷ lục và để lộ ra những bí mật không ngờ.

Ở miền Tây nước Mỹ, hồ chứa nhân tạo lớn thứ hai đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử do hạn hán. Khi nước rút đi, những bí mật đen tối đang nổi lên mặt nước sau khi hai bộ hài cốt người được phát hiện gần đây.

Thi thể đầu tiên, được phát hiện vào ngày 1/5, có khả năng là một nạn nhân bị sát hại chết do vết thương do đạn bắn "vào khoảng giữa những năm 70 đến đầu những năm 80, dựa trên quần áo và giày dép mà nạn nhân được tìm thấy", theo một thông cáo mới từ Cảnh sát Thủ đô Las Vegas. Các nhà điều tra đang xem xét liệu cái chết có liên quan đến Mafia hay không, Trung úy Ray Spencer, thám tử giết người nói với New York Times.

Một thi thể khác được phát hiện hôm 7/5. Một nhân chứng gọi điện tới đường dây khẩn cấp, nói rằng phát hiện thêm một bộ xương khác ở khu vực hồ Mead. Người phát hiện là Lindsey Melvin, cô cho biết ban đầu cô nghĩ đó là bộ xương của một con cừu lớn nhưng khi quan sát kỹ hơn cô thấy hàm răng người.Giới chức bang Las Vegas nói một cuộc điều tra đang diễn ra. Các chuyên gia pháp y của hạt Clark chưa thông báo nguyên nhân cái chết và danh tính của bộ xương mới được phát hiện.

Ray Spencer, cảnh sát khu vực cho biết: “Hồ đang cạn nước dần do hạn hán. Có khả năng chúng tôi sẽ tìm thấy thêm các thi thể khác trong hồ”. Spencer tin rằng sẽ có nhiều thi thể được tìm thấy có liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Việc tìm thấy những thi thể này đã khơi gợi lại sự quan tâm đến Las Vegas và quá khứ tội lỗi của thành phố này, khi những tên cướp cai trị dải đất này.

Sau hai vụ việc trên, cựu sĩ quan cảnh sát David Kohlmeier và Daniel Minor đã treo giải thưởng 5.000 USD cho bất cứ ai tìm thấy thêm thi thể hoặc bộ xương người ở hồ Mead.

Kohlmeier hy vọng bí ẩn xung quanh các thi thể sẽ sớm được giải đáp để giúp khép lại những vụ án man rợ này.

Khi mực nước tiếp tục giảm trong đợt hạn hán lớn này, nhiều người nghi ngờ những gì nằm bên dưới Hồ Mead sẽ không bị che giấu quá lâu.

Hồ Mead, hồ chứa lớn nhất ở Mỹ, và hồ Mohave là một phần của khu giải trí Quốc gia Hồ Mead , khu giải trí quốc gia đầu tiên và lớn nhất của Mỹ. Khoảng 40 triệu người ở phương Tây sống dựa vào nước từ sông Colorado và hai hồ chứa lớn nhất của nó - Hồ Mead và Hồ Powell - nơi mực nước đã giảm ở mức báo động trong vài năm qua, trong bối cảnh siêu hạn hán do biến đổi khí hậu . Tính đến nay, mực nước của Hồ Mead cao hơn mực nước biển khoảng 320m - thấp hơn khoảng 50m so với mực nước vào năm 2000, khi lần cuối cùng được coi là đầy. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận đối với hồ chứa kể từ khi nó được lấp đầy vào những năm 1930.

Thanh Huyền