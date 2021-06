Bí ẩn hộp sọ cổ đại kỳ lạ phát hiện ở Trung Quốc được giải mã sau gần 100 năm

TPO - Năm 1933, một hộp sọ hóa thạch cổ đại lớn, bí ẩn được phát hiện gần thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Đến nay, sau gần 100 năm, bí ẩn liên quan đến hộp sọ này mới được các nhà khoa học giải mã.

Theo The Conversation, hộp so được bảo tồn gần như hoàn hảo - với hốc mắt vuông, đường viền chân mày dày, miệng rộng và hàm răng lớn. Hộp sọ dài 23cm, rộng hơn 15cm, rất lớn so với những hộp sọ trung bình của những loài người khác, bao gồm cả người hiện đại.

Bộ não của nó có kích thước tương đương với bộ não của người hiện đại. Nhưng thời điểm hộp sọ này được phát hiện, không ai có thể xác định chính xác nó là gì.

Hiện, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc, Úc và Anh vừa công bố đã giải mã được bí ẩn liên quan đến hộp sọ trên.

Theo đó, hộp sọ cổ đại có thể thuộc về một loài người cổ xưa đã tuyệt chủng chưa từng được biết đến trước đây. Nhóm nghiên cứu đặt tên loài người mới này là Homo longi, từ "long" trong tiếng Trung có nghĩa là rồng. Họ cũng tin rằng "Người Rồng" có vóc dáng vạm vỡ, khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây là họ hàng tiến hóa gần nhất của người hiện đại trong số những loài người cổ đại đã được biết đến như người Neanderthal và Homo erectus.

Được đặt tên là "Người Rồng", mẫu hộp sọ này đại diện cho một nhóm người sống ở Đông Á ít nhất 146.000 năm trước. Các nhà khoa học xác định được hộp sọ, được cho là của một người đàn ông 50 tuổi, một phần dựa trên phân tích hóa học của các trầm tích bị mắc kẹt bên trong nó. Phân tích về hộp sọ "Người Rồng" đã được công bố trên tạp chí The Innovation.

Chia sẻ với BBC, một trong những chuyên gia hàng đầu của Vương quốc Anh về tiến hóa loài người, Giáo sư Chris Stringer của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: “Đây là một trong những hóa thạch quan trọng nhất vừa phát hiện. Những gì hộp sọ có thể tiết lộ là một nhánh riêng biệt của loài người không trên đường trở thành Homo sapiens (loài người hiện đại), mà đại diện cho một dòng tách biệt lâu dài đã phát triển trong khu vực trong vài trăm nghìn năm và cuối cùng đã tuyệt chủng".

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện "Người Rồng" có khả năng viết lại câu chuyện về quá trình tiến hóa loài người. Phân tích chỉ ra rằng "Người Rồng" có liên quan chặt chẽ với Homo sapiens hơn cả người Neanderthal.

Tuy nhiên, xác định mối quan hệ lịch sử giữa các loài hóa thạch vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người.

Để tìm ra mối quan hệ của Người Rồng với con người hiện đại, các nhóm nghiên cứu đã tạo ra một cây phả hệ của các dòng người.

Cây này dựa trên dữ liệu hình thái học từ 95 mẫu hóa thạch phần lớn hoàn chỉnh của các loài hominin khác nhau sống trong kỷ Pleistocen giữa, bao gồm Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis và Homo sapiens. Nhờ cây phải hệ này, 5 hóa thạch được tìm thấy ở đông bắc Trung Quốc chưa được xác định trước đây cũng được cho là thuộc về Homo longi.

Cây phả hệ này cũng dự đoán rằng tổ tiên chung của Homo longi và Homo sapiens sống cách đây khoảng 950.000 năm. Hơn nữa, nó cho thấy rằng cả hai loài đều có chung tổ tiên với người Neanderthal sống cách đây hơn 1 triệu năm, có nghĩa là con người hiện đại có thể đã tách ra từ người Neanderthal từ 400.000 trước (trước đó, các nhà khoa học từng nghĩ là 600.000 năm trước).

Cho đến nay, người Neanderthal được coi là họ hàng gần nhất của chúng ta. Các cuộc tranh luận về sự tiến hóa của con người hiện đại và điều gì khiến chúng ta trở thành “con người” lâu nay vốn chủ yếu dựa vào sự so sánh với người Neanderthal. Nhưng khám phá mới về Người Rồng có thể thay đổi những cuộc tranh luận này.

Hộp sọ Người Rồng được phát hiện ở Cáp Nhĩ Tân dường như đang kể một câu chuyện khác về sự tiến hóa của con người và châu Á hiện đang ở đóng vai trò quan trọng hơn trong việc nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người.

Bảo Tuấn