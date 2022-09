BHXH Việt Nam tăng hợp tác an sinh xã hội với Australia, New Zealand

Cơ quan an sinh xã hội Australia, New Zealand sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ BHXH Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống an sinh bền vững. Bên cạnh đó, các bên sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho BHXH Việt Nam .

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa dẫn đầu đoàn BHXH Việt Nam có chuyến thăm và làm việc với các cơ quan an sinh xã hội của Australia và New Zealand.

Tại Australia, đoàn BHXH Việt Nam đã có các buổi tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức an sinh xã hội quan trọng của nước bạn, như: Bộ Dịch vụ, Hiệp hội các quỹ hưu trí, Tổ chức đầu tư quỹ hưu trí, Trung tâm dịch vụ công.

Với New Zealand, đoàn BHXH Việt Nam đã có các hoạt động xúc tiến hợp tác với Bộ Phát triển xã hội New Zealand, Cơ quan quản lý quỹ hưu trí New Zealand, Đại học Waikato.

Tại các buổi làm việc, phía Australia mong muốn tiếp tục hợp tác với BHXH Việt Nam nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững. Thứ trưởng Bộ Dịch vụ Australia - Jonathon Thorpe đã giới thiệu về tổ chức an sinh xã hội nước này, các thành tựu về chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ cho người dân. Qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện tỷ lệ giao dịch điện tử với các dịch vụ an sinh xã hội ngày càng tăng.

Thay mặt đoàn BHXH Việt Nam, ông Mạnh đã giới thiệu sơ bộ về ngành, định hướng phát triển thời gian tới, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tương tự định hướng Australia đang triển khai. Do đó, ông Mạnh đề nghị phía Australia hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để đạt các mục tiêu đó.

BHXH Việt Nam cũng làm việc với Hiệp hội các quỹ hưu trí Australia để tìm hiểu kinh nghiệm về các hoạt động đầu tư của quỹ, quản trị rủi ro, cơ sở pháp lý... Đây là những kinh nghiệm để BHXH Việt Nam nghiên cứu, học hỏi trong quá trình tham gia xây dựng chính sách có liên quan đến công tác quản lý đầu tư quỹ BHXH, BHYT; xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực quản lý đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam.

Tại New Zealand, đoàn BHXH Việt Nam đã làm việc với Hiệu trưởng Đại học Waikato - Giáo sư Niel Quigley, hai bên đã kiểm lại kết quả hợp tác về đào tạo cán bộ cho BHXH Việt Nam từ năm 2016 tới nay (với 7 khóa, hơn 150 học viên). Hai bên cũng thống nhất chương trình hoạt động hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Trao đổi với Bộ Phát triển xã hội New Zealand – cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ an sinh xã hội, hưu trí của New Zealand, ông Mạnh đề nghị hai cơ quan tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt trong chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công.

Đoàn BHXH Việt Nam cũng đề xuất hợp tác với Cơ quan quản lý hưu trí New Zealand trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các quỹ hưu trí, hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng chiến lược đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ hưu trí đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả...

Chuyến công tác của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Australia và New Zealand đã để lại nhiều kết quả tốt đẹp, với nhiều nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả; gợi mở nhiều cơ hội hợp tác mới giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan, đối tác an sinh xã hội của Australia và New Zealand. Qua đó góp phần tăng cường, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand trong thời gian tới.