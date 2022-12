Bên trong 'tàu ma' trôi vào bờ biển Quảng Trị

TPO - Ngày 10/12, Đại tá Lê Văn Phương-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác nhận, sau nhiều giờ cố gắng, lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận được chiếc tàu sắt không có người lái trôi dạt vào bờ biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với công an, quân sự, Hải đội 202 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận và tiến hành đo đạc, kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con tàu được làm bằng sắt, có kích thước dài 50m, rộng 10m, cao 12m. Phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen.

Con tàu có 3 tầng, trên phía hông trái tầng 3 của tàu có in dòng chữ Trung Quốc màu đỏ. Tầng hầm của con tàu chứa máy, tầng 2 là bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ nằm phía bên phải.

Phía trên tàu lực lượng chức năng phát hiện một số ngư lưới cụ bị hư hỏng và một cần cẩu dài 5m và có 3 trục.Trên nóc tàu có cờ đỏ bị rách không còn nguyên hình dạng, nghi cờ Trung Quốc.Trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận.

Trên tàu không có người và qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về vấn đề an ninh quốc gia. Ước tính giá trị tàu khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Triệu Vân làm các thủ tục pháp lý bước đầu, sau đó báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và tham mưu cho các cấp để xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 12h45 ngày 9/12, con tàu trên trôi vào vùng biển thôn 7, xã Triệu Vân, cách bờ biển 50m. Song việc tiếp cận tàu gặp khó khăn do vùng biển này có gió to, sóng lớn và kích thước con tàu khá to nên việc neo đậu khó khăn.