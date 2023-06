Bến đò không phép vẫn hoạt động ở Hậu Giang: Đề nghị gắn biển cảnh báo, cưỡng chế xử phạt

TPO - Liên quan đến bến đò hoạt động không phép bất chấp quyết định xử phạt ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Tiền Phong có bài phản ánh ngày 23/5/2023), UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh về hướng xử lý…

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, theo Quyết định số 181/QĐ-SGTVT ngày 26/1/2022 của Sở GTVT về việc cấp phép hoạt động bến đò Bảy Thưa (còn gọi bến đò Kim Đương), thời hạn cấp phép đến ngày 26/1/2023. Sau khi hết hạn cấp phép, chủ bến đò Bảy Thưa đến UBND huyện Châu Thành xin gia hạn (được phân cấp theo quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa).

Kết quả rà soát quy định cho thấy, bến đò Bảy Thưa cách cầu khoảng 100m, nên không được gia hạn (vì không đáp ứng khoảng cách trên 500m theo quy định). Tuy nhiên, chủ bến đò Bảy Thưa vẫn tiếp tục đưa khách qua sông mà chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành đã tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ bến đò Bảy Thưa dừng hoạt động vận chuyển khách nhưng chủ bến đò chưa chấp hành. Đến ngày 27/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với chủ bến đò Bảy Thưa, với số tiền 35 triệu đồng. Nhưng đến nay, chủ bến đò Bảy Thưa vẫn chưa chấp hành xử phạt hành chính.

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành, UBND xã Đông Phước, Công an xã Đông Phước làm việc với chủ bến đò Bảy Thưa, yêu cầu chủ bến đò không được hoạt động đưa khách sang sông mà chưa được cấp phép theo quy định. Chủ bến đò Bảy Thưa có ý kiến sẽ dừng đưa khách sang sông nếu nhận được quyết định bồi thường, hỗ trợ, chuyển đổi nghề.

“Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quyết định số 441/QĐ-XPHC 27/3/2023 theo đúng quy định của pháp luật, không làm phức tạp tình hình, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai cưỡng chế thi hành Quyết định số 441/QĐ-XPHC ngày 27/3/2023 theo quy định pháp luật. Sở GTVT đang xây dựng kế hoạch để xin ý kiến các ngành có liên quan trước khi tham mưu UBND tỉnh” – UBND tỉnh Hậu Giang cho hay.

Trước đó, ngày 8/6, báo cáo về việc kiểm tra giấy phép hoạt động của các bến đò đang hoạt động trên địa bàn xã, UBND xã Đông Phước cho biết, trên địa bàn xã có 4 bến đò ngang đang hoạt động, qua kiểm tra có 3/4 bến đò có giấy phép còn trong thời hạn hoạt động, riêng bến đò Bảy Thưa của ông Huỳnh Văn Phùng đã hết thời hạn hoạt động.

Bên cạnh đó, theo UBND xã Đông Phước, việc rào chắn phần đất công của bến đò ngang của ông Huỳnh Văn Phùng sẽ gây cản trở việc đi lại của người dân trong ấp Đông Bình.

Do đó, UBND xã kiến nghị UBND huyện cho phép gắn bảng thông báo và tuyên truyền cho người dân tự ý thức nhận thấy nguy hiểm khi phương tiện không đảm bảo an toàn hoạt động với nội dung: “Thông báo về việc không qua lại kênh bằng phương tiện đò ngang của ông Huỳnh Văn Phùng do phương tiện đưa đò đã hết thời hạn hoạt động và không đảm bảo an toàn trong quá trình đưa rước khách ngang sông”.