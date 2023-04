Bé trai 13 tuổi đi tắm biển bị sóng cuốn mất tích

TPO - Trong lúc đi tắm biển, cháu bé 13 tuổi bất ngờ bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tối 30/4, lực lượng chức năng xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) đang tích cực phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An tìm kiếm một cháu bé mất tích trên biển của xã này.

Thông tin ban đầu, trước đó vào hơn 16h chiều cùng ngày, cháu T.X.B. (13 tuổi, trú xã Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An) đang tắm biển xã Diễn Thành cùng bạn thì bị sóng lớn cuốn mất tích.

Phát hiện sự việc, mọi người lập tức tìm cách ứng cứu đồng thời trình báo Cảnh sát Chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An để giúp đỡ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH - Công an Nghệ An điều động 1 xe chở phương tiện, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy cùng 8 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Hiện các đơn vị đang phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân trên biển.