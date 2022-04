TPO - Chiều 15/4 tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT, Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức đã kết thúc tốt đẹp

Đến dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2022 có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc năm 2022; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và đông đảo báo giới.

Phát biểu bế mạc Hội báo toàn quốc 2022, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2022 cho biết, sau 3 ngày hoạt động từ ngày 13-15/4/2022 Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” đã kết thúc tốt đẹp.

Hội báo toàn quốc 2022 thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước, đã trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu nhất, thiết bị công nghệ báo chí hiện đại, công tác đào tạo báo chí… Đây thực sự là cuộc hội tụ đặc sắc những người làm báo cả nước năm 2022.

Trong 3 ngày diễn ra, Hội báo toàn quốc 2022 được đón tiếp nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và một số địa phương, nhiều vị khách quốc tế đến xem và giao lưu với những người làm báo. Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo, tương tác, giao lưu, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây là một nét đẹp của Hội báo toàn quốc được tổ chức từ nhiều năm nay.

Hội Báo toàn quốc 2022 đã giới thiệu tới công chúng cả nước các ấn phẩm đặc sắc gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp, biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 33 giải Khuyến khích đối với Giải Bìa báo Tết ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích đối với giải Giao diện báo điện tử ấn tượng; Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích đối với giải Chương trình Phát thanh ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích đối với giải Chương trình Truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.