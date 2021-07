Bảy tháng đầu năm, Hà Nội giải ngân gần 24 nghìn tỷ

TPO - Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước (NSNN) của Hà Nội đạt 23.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47% kế hoạch năm. Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 của Hà Nội ước tính tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin: Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN do địa phương quản lý tháng 7 ước tính đạt 4.426 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn thực hiện đạt 23.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47% kế hoạch năm. Trong đó, vốn NSNN cấp thành phố thực hiện 11.600 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 49,1% kế hoạch năm; vốn NSNN cấp quận, huyện thực hiện 11.100 tỷ đồng, tăng 8,3% và đạt 44,5%; vốn NSNN cấp xã, phường thực hiện 1.200 tỷ đồng, tăng 14,2% và đạt 52,3%.

Trong 7 tháng năm 2021, bên cạnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị tư vấn, thiết kế chưa đảm bảo, cùng với việc một số dự án phải điều chỉnh thiết kế - dự toán, điều chỉnh quy hoạch đang làm chậm tiến độ thi công một số công trình.

Trước bối cảnh đó, thành phố đã yêu cầu các Sở, ban ngành nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án; tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời, sẵn sàng tháo gỡ kịp thời khi các chủ đầu tư, nhà thầu đề xuất những vướng mắc, bất cập.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng

Theo Cục Thống kê Hà Nội, nhờ chủ động triển khai các giải pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 của Hà Nội ước tính tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện tương ứng tăng 9,5% và tăng 7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tương ứng tăng 0,8% và tăng 4,3%; khai khoáng tương ứng giảm 1,9% và tăng 2%.

Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng năm 2020 tăng 4%), trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,3%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,8%; khai khoáng tăng 3%.