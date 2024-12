Bắt Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Cục Thống kê tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bút (SN 1975, trú tại TP Thái Bình), Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Cục Thống kê tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, thông qua công tác điều tra và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình phát hiện từ tháng 6/2023 đến nay, Nguyễn Văn Bút đã lợi dụng danh nghĩa công chức nhà nước và chức vụ của mình để đưa ra các thông tin sai sự thật về khả năng “lo chạy việc” cho những người có nhu cầu xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Nguyễn Văn Bút đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định.