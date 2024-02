Bắt nữ chủ hụi chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

TPO - Ngày 17/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hồng Tươi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2002, Nguyễn Thị Hồng Tươi (53 tuổi, trú ấp Số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bắt đầu mở hụi và làm đầu thảo (bao gồm hụi mùa, hụi tháng và hụi nửa tháng). Đến ngày 8/2/2024, Tươi tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 66 dây hụi chưa kết thúc (mỗi dây hụi từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng). Tươi đã hốt 15 phần hụi khống với số tiền hơn 660 triệu đồng, trong đó Tươi chiếm đoạt hơn 480 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ