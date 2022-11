Bắt nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

TPO - Bị can Nông Thị Thu Huyền, công chức địa chính xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân, qua đó chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ngày 6/11, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bị can Nông Thị Thu Huyền (42 tuổi, công chức Địa chính xã Lộc Thành) để điều tra, làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lực lượng chức năng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bị can này tại Bộ phận một cửa UBND xã Lộc Thành để thu thập các tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện cũng đã bàn giao nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng mà bị can Huyền đang nắm giữ cho chính quyền địa phương theo quy định.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy, quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân, bà Huyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cũng đã bắt tạm giam bị can Trần Văn Định (49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án trên.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.