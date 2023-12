Bắt nhóm côn đồ cầm dao xông vào quán nước chém người

TPO - Một nhóm đối tượng thanh niên tại TT-Huế vừa bị bắt tạm giam sau khi hung hãn cầm dao tự chế xông vào quán nước chém người.

Ngày 17/12, nguồn thông tin từ Viện KSND tỉnh TT-Huế cho biết, Viện KSND phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy (TT-Huế) thực hiện các biện pháp tố tụng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với nhiều bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thông cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác, trong đó có Trần Bình Quốc Bảo, Trần Công Bình và Trần Văn Vũ (cùng trú ở thị xã Hương Thủy).

Trước đó, nhóm gồm 12 đối tượng này chuẩn bị 3 cây dao tự chế và điều khiển xe gắn máy về Trường THPT Hương Thủy (phường Thủy Phương) tìm nhóm đối tượng khác tại phường Thủy Phương và phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng dùng khẩu trang che biển kiểm soát xe gắn máy để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau khi phát hiện được 2 người thuộc nhóm khác tại một quán nước ven đường, nhóm của Thông đã dùng dao tự chế xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào tay và lưng các bị hại.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, 1 trong 2 người bị chém có tỷ lệ tổn thương cơ thể 25%.

Theo cơ quan công an, trong tổng số 12 bị can bị khởi tố, 9 đối tượng có nhân thân xấu, mang nhiều tiền án, tiền sự, có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Viện KSND thị xã Hương Thủy đã yêu cầu Cơ quan Điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam.