Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

TPO - Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện Yên Dũng.

Theo đó, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phố Bắc Giang và Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng, biện pháp bắt giữ đối tượng cướp tài sản là Đào Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang). Toàn bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, tối 7/12, Toàn đeo khẩu trang, mặc áo khoác trắng, quần bò vào hỏi mua dây chuyền ở tiệm vàng Quang Hương (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Nhân viên đã lấy một dây chuyền gắn mặt vàng cho thanh niên này đeo thử.

Toàn bất ngờ xịt hơi cay về phía nhân viên bán hàng rồi bỏ chạy về hướng thành phố Bắc Giang. Theo chủ cửa hàng vàng, giá trị tài sản bị lấy mất khoảng 80 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo chủ cửa hàng vàng, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh truy tìm đối tượng Toàn.