Bắt kẻ hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha

TPO - Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm với người em gái cùng mẹ khác cha, Nghĩa bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành và bị truy nã toàn quốc. Khi từ Lâm Đồng trốn sang Đắk Lắk, đối tượng bị công an tỉnh này bắt giữ.

Chiều 23/11, Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao đối tượng truy nã Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 22/11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Nghĩa đang trên một chiếc xe khách di chuyển theo Quốc lộ 27 từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Lắk. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, xe khách trên đến địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đón lõng, kiểm tra và bắt giữ thành công Nghĩa.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, giữa năm 2021, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm người em gái cùng mẹ khác cha. Sự việc sau đó bị người nhà phát hiện và trình báo đến cơ quan Công an.

Cuối năm 2021, sau khi Công an xã mời lên làm việc thì Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/3/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Nghĩa về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Ngày 20/5, ra quyết định truy nã Nghĩa trên toàn quốc.

Để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng, thời gian này, Nghĩa đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành như Kiên Giang, TP.Hà Nội, Lâm Đồng. Ngày 22/11, Nghĩa đón xe khách từ Lâm Đồng trốn đến Đắk Lắk thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.