Bắt kẻ chuyên đột nhập quán nhậu, trộm bia

TPO - Đối tượng Nguyễn Tùng Hạc đã thực hiện hàng loạt vụ trộm, lấy gần 80 thùng bia tại các quán nhậu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tùng Hạc (22 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h20, ngày 10/2/2023, Hạc chuẩn bị đồ nghề rồi điều khiển xe đi đến khu vực phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ tìm quán nhậu sơ hở để đột nhập trộm tài sản.

Khi đến quán nhậu “A.T” trên đường Nguyễn Hữu Tiến thấy quán đã đóng cửa và không có người trông coi nên đã Hạc đột nhập vào lần lượt mang 20 thùng bia các loại, rồi vận chuyển đến tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản bán lấy số tiền 2,7 triệu đồng.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Hạc thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài vụ đột nhập trộm 20 thùng bia tại quán “A.T”, trước đó, đối tượng này đã thực hiện 10 vụ đột nhập khác và lấy trộm hàng chục thùng bia các loại.

Hiện, Công an quận Cẩm Lệ đã thu giữ 57 thùng bia là tang vật Hạc đã trộm cắp được.

Được biết, Hạc từng có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.