Giả danh công an, hù dọa chủ doanh nghiệp để lừa tiền 'chạy án'

TPO - Chiều 31/3, Công quan quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh (SN 1995, tạm trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi đóng giả công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra, thời gian gần đây, biết công an đang quyết liệt xử lý các công ty cho vay, thu hồi nợ nên Chánh “nổ” rằng Công an TP Đà Nẵng hiện đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến công ty của ông N.T.C (trú Quảng Nam).

Thấy nạn nhân lo lắng, Chánh hứa sẽ giúp "chạy án" với điều kiện anh C. phải chi tiền. Tin lời, ông C. đã gửi cho Chánh 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ ông N.T.C Chánh đã cắt liên lạc, dùng số tiền này để trả nợ. Biết mình bị lừa ông C. đã báo công an.

Với thủ đoạn tương tự, đầu tháng 3/2023, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra đến gặp hai người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đang có con bị khởi tố về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vào vai "điều tra viên" đến nhà các nạn nhân giả vờ thu thập thông tin điều tra. Tại đây, đối tướng Chánh ra giá 160 triệu đồng để giảm nhẹ hình phát cho con của 2 người phụ nữ. Sau khi nhận tiền, Chánh chặn liên lạc của 2 phụ nữ này.

Tiến hành khám xét tại nhà riêng của Chánh, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm con dấu màu đỏ, mặt dấu hình tròn có dòng chữ UBND quận Sơn Trà TP Đà Nẵng (nghi giả); nhiều bộ quân phục, ve hàm công an đối tượng đặt mua trên mạng để mặc đi lừa đảo.