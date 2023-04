Bắt giữ thanh niên cầm vật giống súng vào ngân hàng

TPO - Thanh niên tay cầm vật có hình dạng giống súng vào một ngân hàng ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương), đã bị lực lượng công an và bảo vệ ngân hàng khống chế, bắt giữ tại chỗ.

Ngày 17/4, đại diện Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, các lực lượng chức năng vừa khống chế, bắt giữ đối tượng có hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, thanh niên nói trên vào trụ sở Ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Khi vào bên trong ngân hàng, đối tượng cầm trên tay một vật có hình dạng giống súng và tiến tới quầy giao dịch yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Lực lượng bảo vệ ngân hàng một mặt tìm cách bảo đảm an toàn cho những người có mặt, đồng thời thông báo đến cơ quan công an để can thiệp.

Lúc đối tượng tìm cách tẩu thoát khỏi ngân hàng thì bị lực lượng công an và bảo vệ ngân hàng trên khống chế, bắt giữ.

Bước đầu cơ quan chức năng cho biết, phía ngân hàng chưa bị thất thoát tài sản.