Nghi phạm còn lại trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

TPO - Liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank (phường 7, quận 8), ngày 7/3, nghi phạm còn lại đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Chiều 7/3, Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an, nghi phạm Hà Vỹ Toàn đã cùng đồng bọn là Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5) thực hiện hành vi cướp tài sản ở phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) vào chiều ngày 3/3.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14h25 ngày 3/3, có ba đối tượng đi trên hai xe gắn máy đến phòng giao dịch kể trên rồi dùng một vật có hình dạng giống súng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì hai đối tượng bỏ chạy và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp các Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2h ngày 4/3, Công an đã bắt giữ được Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương. Đồng thời vận động đối tượng Hà Vỹ Toàn ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trưa nay (7/3), Toàn đã đến cơ quan Công an đầu thú. Bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, các bị cáo cho biết là bạn bè của nhau. Do cần tiền tiêu xài nên Thiện đã rủ Toàn và Trương Vĩnh Xương đi cướp ngân hàng. Để chuẩn bị thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen và đi xe máy đến phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank tại phường 7, quận 8.

Đến nơi, Thiện đỗ xe ở bên ngoài để Trương Vĩnh Xương trông giữ rồi cùng Toàn đi vào bên trong phòng giao dịch.

Khoảng 1 phút sau, Thiện rút súng nhựa chĩa về hướng bảo vệ và nhân viên ngân hàng để uy hiếp rồi để Toàn đi xung quanh phòng giao dịch lấy tiền. Tuy nhiên, do không lấy được tiền và sợ bị bắt nên cả hai đã bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ.