Bắt giữ kẻ ném đá trúng mặt công an, châm lửa đốt xe vi phạm

Gã đàn ông 30 tuổi ở tỉnh Quảng Nam manh động dùng dao tấn công, ném đá vào lực lượng công an rồi còn châm lửa đốt xe vi phạm.

Ngày 27-5, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tích Tùng (SN 1992; trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 19-5, Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ phát hiện một xe máy không có biển số dựng trước quán cà phê Thiên Phúc trên đường Phan Châu Trinh, nghi vấn là chiếc xe bị trộm tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành hôm cách đó ít ngày nên phối hợp với công an các xã Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Anh Bắc tiếp cận để xác minh, kiểm tra.

Phát hiện các cán bộ mặc sắc phục công an, Tùng định nổ máy lái xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác chặn lại. Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra, Tùng nói để y vào quán cà phê lấy.

Sau đó, Tùng bất ngờ cầm 2 con dao lao ra chém đại úy Nguyễn Tấn Tài (Công an xã Tam Xuân 1) nhưng anh Tài tránh được. Tiếp đến, Tùng nhặt đá kích thước lớn ném liên tục về phía tổ công tác. Trong đó, 1 viên đá trúng vào vùng mặt trung úy Doãn Bá Bình (Công an phường An Sơn) khiến anh Bình bị thương, chảy nhiều máu ở mũi, miệng.

Chưa dừng lại, Tùng tiếp tục cầm 2 con dao xông vào đuổi chém các cán bộ công an nhưng không trúng. Sau đó, Tùng đến mở nắp bình xăng xe máy châm lửa đốt rồi chạy vào trong quán cà phê Thiên Phúc, trèo qua tường rào phía sau bỏ trốn. Sau 2 ngày lẩn trốn, Tùng đã bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ.

Khi chưa đầy 18 tuổi, Tùng nhiều lần vi phạm pháp luật nên bị đưa vào trường giáo dưỡng cải tạo. Năm 2011, Tùng bị tuyên 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; năm 2013 phạm tội "Cướp tài sản", bị tuyên 4 năm tù; năm 2017 tiếp tục trộm cắp và lãnh 2 năm tù. Mới đây, Tùng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Link bài gốc:

https://nld.com.vn/phap-luat/bat-giu-thanh-nien-nem-da-trung-mat-cong-an-cham-lua-dot-xe-vi-pham-2022052714235213.htm

Minh Hanh