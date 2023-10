Bắt giam gã đàn ông hiếp dâm bé gái 12 tuổi

TPO - Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Kim Giàu (sinh năm 1964, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.