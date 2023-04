Bắt Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

TPO - Ông Hồ Đình Thái Hòa (48 tuổi), Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”.

Ngày 28/4, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó vào ngày 22/4, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện khám xét trụ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn tại phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng một số cơ sở của trung tâm này và khám xét nhà riêng của ông Hòa tại phường Bửu Long (TP Biên Hòa). Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với một số cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bị điều tra, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn có đơn gửi Sở GTVT tỉnh Đồng Nai tạm ngừng việc thi sát hạch bằng lái của 352 học viên trong kỳ thi ngày 24 và 25/4.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.