Bắt đối tượng truy nã sau gần 3 năm lẩn trốn

TPO - Sau gần 3 năm lẩn trốn về tội trộm cắp tài sản, Hùng bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ ngay sau khi về đến địa phương.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), lực lượng công an xã vừa kết hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình bắt giữ đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1977, ngụ ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình).

Hùng là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình ra quyết định truy nã từ ngày 23/11/2020 về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau gần 3 năm lẩn trốn, ngày 22/9/2023, Hùng bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ ngay sau khi về đến địa phương.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, sau khi gây ra vụ trộm cắp tài sản tại huyện Thới Bình, sợ bị truy cứu trách nhiệm, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hùng đã đi đến nhiều nơi như: Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM… để làm thuê kiếm sống.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình đang hoàn thiện hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.