Bắt đối tượng lừa chạy việc vào các bệnh viện, trường học

TPO - Giới thiệu bản thân có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể xin việc vào các trường học, bệnh viện, Nguyễn Văn Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An).

Sáng 29/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1980), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chạy việc”.

Nguyễn Văn Hòa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông bắt giữ chiều 27/12.

Trước đó, quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Hòa thường xuyên tìm hiểu, liên hệ với người dân có nhu cầu xin vào các bệnh viện, trường học trên địa bàn huyện Con Cuông rồi giới thiệu bản thân Hòa có người quen làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể xin việc cho họ. Sau khi nhận tiền của các bị hại, đối tượng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.