Bắt đối tượng có liên quan tổ chức phản động lưu vong

TPO - Bà Phan Thị Thanh Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến tổ chức phản động lưu vong.

Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thanh Nhã (SN 1984, ngụ ấp Phú Hòa, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi “ Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, từ cuối năm 2018, bà Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước có nội dung chống Nhà nước Việt Nam. Đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Đến cuối năm 2019, bà Nhã nhiều lần xin tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được đồng ý. Sau khi tham gia, bà Nhã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ 25 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và kêu gọi người dân tham gia tổ chức chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Tháng 4/2022, Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Công an Tiền Giang đã nhiều lần giáo dục nhưng bà Nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức, chống đối… Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thanh Nhã.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Phan Thị Thanh Nhã và liên quan đến tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.