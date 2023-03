Bất cập xăng dầu: Đừng để doanh nghiệp thua lỗ vì ‘bàn tay’ hành chính!

1 giờ trước

Phải hướng tới tự do cạnh tranh

PGS TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho hay: Tôi thấy cuộc tọa đàm hôm nay tốt hơn các cuộc trước nói về xăng dầu, không chỉ nói chuyện xăng dầu, còn mở thêm cách nhìn về điều hành của nhà nước, gồm cách điều hành về giá, quan niệm về doanh nghiệp, quan niệm cạnh tranh… Khi thị trường biến đổi quá nhanh, quá bất thường, nên cần một cách ứng xử khác. Buổi tọa đàm khắc hoạ vấn đề không chỉ xăng dầu, cho thấy ta còn xa thị trường rất nhiều sau 18 năm. Nhiều vấn đề thị trường xăng dầu đã đặt ra nhưng chưa giải quyết được.

Về điều tiết thị trường, có 2 điểm mấu chốt, giá phải gắn với cạnh tranh tự do. Đây là vấn đề cơ bản. Hoạt động tổ chức điều hành thị trường bao gồm cả vai nhà nước. Đáng lý Chính phủ giao việc này hai Bộ phải thực hiện tốt. Tình thế như lần này, đặc biệt là xăng dầu, cho thấy cơ chế đang thấy vấn đề? Đây là cơ hội tốt, đừng cố gắng đổ lỗi, phải xác định và vượt qua nó thế nào? Bên nọ đổ bên kia thì doanh nghiệp đã yếu càng yếu hơn.

Đề nghị anh Đông (ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương - PV) rà soát lại, điều kiện thực tế hiện không đủ để doanh nghiệp hoạt động. Nhiều quy định nhà nước làm cho khái niệm kinh doanh tự do bị thu hẹp, trong khi ta phải mở ra cạnh tranh mới hiệu quả, còn ta lại xiết lại, như giá trần là giá hành chính sẽ làm vỡ thị trường.

Những quy định nhà nước hạn chế thị trường thì phải bỏ, phải thay đổi hệ thống cơ chế. Đây là cơ hội tốt để đẩy nền kinh tế lên nấc cao hơn.

Về giá, cần gắn với quy định trần giá, ảnh hưởng tới khái niệm chiết khấu, tạo ra vị thế độc quyền, nên có 1 số nhóm bị ảnh hưởng. Đã có giá trần còn giao cho anh đầu mối quyền định giá chiết khấu, nên làm thị trường xăng dầu vỡ. Đây là dịp để nhận diện, tháo gỡ.

Về quản lý của Nhà nước, lâu nay cách tiếp cận vĩ mô có vấn đề, gần đây mới chuyển sang ổn định vĩ mô, nhưng không điều chỉnh phù hợp thì vẫn bất ổn định, thị trường xăng dầu là bài học đầu tiên. Tôi ủng hộ giá sẽ cho doanh nghiệp quyết định, trước mắt có thể giai đoạn quá độ nào đó. Muốn xử lý được chuyện xăng dầu, quan niệm về ổn định vĩ mô phải được thay đổi.

Về điều hành can thiệp giá, hoàn toàn Chính phủ có thể điều hành giá xăng dầu thông qua thuế. Giảm thuế thì giảm giá, có thể can thiệp ngắn hạn. Nếu các cú sốc lớn có thể thì dùng quỹ dự trữ xăng dầu, không phải dùng tiền, bảo đảm nền kinh tế không bị sụp đổ. Đó là cách can thiệp giá và nguồn cung.

Cùng đó, cần bảo đảm điều kiện cạnh tranh, như điều kiện gia nhập và rút khỏi thị trường theo nghĩa thực của nó. Hiện hai nhà máy sản xuất chiếm tới 70% cung cấp nội địa. Bộ Công Thương phải kiểm điểm rõ nguồn cung trong nước.