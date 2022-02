Báo Trung Quốc: 'Nhìn U23 Việt Nam thi đấu, đội trẻ của Trung Quốc không có cửa'

TPO - Trước trận đấu quyết định 2 tấm vé cuối cùng vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022 với Thái Lan vào tối mai (22/2), nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đã có bài nhận định về sức mạnh của U23 Việt Nam.

Chứng kiến màn vùi dập Singapore 7-0 hôm 19/2, trận đấu mà Việt Nam có chiến thắng đậm nhất trước bóng đá Singapore, tờ Thanh niên Bắc Kinh cho rằng bóng đá Việt Nam đang liên tục cho ra đời những lứa kế cận chất lượng để hướng tới SEA Games và môn bóng đá Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu vào tháng 9 năm nay.

“Điều đáng ngạc nhiên không chỉ là tỷ số, mà còn là sự so sánh về tuổi tác của hai đội. U23 Việt Nam cử một đội trẻ gồm các cầu thủ U21, thực chất chỉ là đội dự bị của U23, đi dự giải. Ngoại trừ 1 cầu thủ lứa 1999 và 2 cầu thủ thuộc lứa 2000, những người còn lại đều còn rất trẻ, từ 2001 đổ về”, tờ báo hàng đầu Trung Quốc mở đầu bài phân tích.

“Nói cách khác, họ phải đối đầu với đội U23 Singapore chủ yếu gồm lứa cầu thủ 1999. Nhưng thực sự Việt Nam như “anh đá với em” ở trên sân. U23 Singapore đã để thua Thái Lan 1-3 ở lượt trận đầu tiên. Họ lại mất nhiều quân vì dịch bệnh, vậy nên việc Singapore thua ở vòng bảng là không có gì bất ngờ.

Nhưng vấn đề là Việt Nam thắng đến 7-0. Kết quả như vậy cũng đủ chứng tỏ sức mạnh của bóng đá Việt Nam thực sự là không thể xem thường. Quan trọng hơn, mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam đã vươn ra khỏi “cái ao” nhỏ bé của bóng đá Đông Nam Á. Lúc này, họ hướng tới các giải đấu hàng đầu châu Á, thậm chí là tầm thế giới.

Lấy ví dụ về đội bóng hiện tại có tuổi đời từ 2001 đổ về. Mặc dù tập thể này được gọi là “đội U23”, nhưng mục tiêu chính mà họ xây dựng là hướng tới Thế vận hội Paris. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời HLV nổi tiếng Troussier về làm việc.

Dù huấn luyện viên người Pháp đã rời bỏ công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng sự phát triển của đội bóng thì vẫn không bị ảnh hưởng. Và để rèn giũa thêm các cầu thủ trẻ này, Việt Nam đã quyết định cử họ tham dự Đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 năm nay.

Mặc dù chiến thắng trước một Singapore yếu kém là không bất ngờ, nhưng tỷ số 7-0 cũng đủ làm rúng động bóng đá châu Á. Vì vậy, NHM liên tưởng đến bóng đá Trung Quốc cũng là điều hiển nhiên. Trước đó, đội tuyển Trung Quốc đã để thua Việt Nam, trận thua lịch sử.

Có thể việc so sánh giữa các đội trẻ và đội tuyển quốc gia có chút khập khiễng, như việc U23 Lào thắng Malaysia hay Timor Leste hạ Campuchia. Nhưng bóng đá trẻ vẫn góp phần quan trọng trong kế hoạch phát triển đường dài của một nền bóng đá, kế hoạch mà ở đó, có vẻ như chúng ta đang đi lùi.

Câu nói của cựu tuyển thủ Fan Zhiyi giờ không còn là chuyện đùa nữa. Ông ấy từng thốt lên: "Cứ đá thế này thì thua Việt Nam". Trước đà vươn lên vũ bão của bóng đá mảnh đất hình chữ S, nếu bóng đá Trung Quốc tiếp tục án binh bất động, thì viễn cảnh thất bại giải Asiad có thể đến sớm, và hệ quả có thể sẽ sớm đổ lên đầu ĐTQG Trung Quốc”.

Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho rằng nếu như bóng đá trẻ Việt Nam liên tục vận động thì lứa măng non của bóng đá Trung Quốc lại giậm chân tại chỗ. Và đó là lời cảnh báo đầy sức nặng: “Khách quan mà nói, so với lứa U21 Việt Nam lần lượt tham dự các giải lớn, lứa sinh năm 2001 của U21 Trung Quốc do Cheng Yaodong dẫn dắt không có cửa. Dường như chúng ta đang thua ngay từ vạch xuất phát”.