Bão Trà Mi gây ngập lụt diện rộng, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, tốc mái

TPO - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các địa phương, tính đến ngày 28/10, bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã khiến trăm ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu dưới nước, hàng trăm ha diện tích cây trồng, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại,...

Do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi), ngày và đêm 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27/10 đến 4 giờ ngày 28/10 phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Ngày 28/10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc suy yếu và tan dần.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN các địa phương, tính đến ngày 28/10, bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Cụ thể, cơn bão đã khiến ít nhất 1 người mất tích tại Quảng Bình (do nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ), 4 người bị thương tại Quảng Nam.

Về nhà ở, các địa phương ghi nhận có tới 295 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái, 15.199 ngôi nhà ngập sâu dưới nước lũ (trong đó, Quảng Bình 15.032 nhà, Quảng Trị 69 nhà, Thừa Thiên Huế 47 nhà, Đà Nẵng 51 nhà), đến nay vẫn còn 15.032 ngôi nhà bị ngập lụt tại Quảng Bình.

Về nông nghiệp, các địa phương thống kê có 431ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng; 1.018 cây xanh đô thị bị gãy đổ; 71 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 332 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về giao thông, 37 vị trí trên quốc lộ 9B (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) bị sạt lở; ngập một số vị trí ngầm tràn trên các quốc lộ 9B, 9C, 15 (Quảng Bình), 15D (Quảng Trị) và nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đến sáng 28/10, các tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cơ bản đã rút nước, giao thông bình thường.

Về thủy lợi, mưa lớn làm mực nước tăng cao đã khiến 950m kè, kênh mương bị hư hỏng, 8,6km bờ biển bị xói lở.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do tác động của bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã gây ra.

Dự báo trong ngày 29/10 từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Ngày và đêm 30/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.