Bảo chứng 'kép' từ pháp lý và hạ tầng của The Larita Long An

Giữa bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, The Larita hội tụ 2 yếu tố quan trọng là pháp lý và hạ tầng, được xem là giá trị vô cùng hấp dẫn giới đầu tư.

Theo khảo sát của Savills Việt Nam, 80% lượng giao dịch thành công trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức như hiện nay đến từ những dự án có pháp lý vững chắc và hạ tầng giao thông khu vực lân cận hoàn chỉnh. Xuất phát từ việc sở hữu pháp lý vững chắc không chỉ tăng sức hút cho dự án mà còn là "át chủ bài" đối với nhà đầu tư, quyết định quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua và đảm bảo tính thanh khoản của sản phẩm.

Niềm tin vững chắc từ pháp lý vững vàng

Nắm được tâm lý thị trường, The Larita từ Công ty cổ phần Bất Động Sản Xuân Thảo với 199 sản phẩm loại hình T-house và E-house sở hữu pháp lý hoàn thiện, minh bạch với đầy đủ các thủ tục quan trọng như: Giấy phép chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch, hoàn thành nghĩa vụ về thuế,... Cộng hưởng cùng văn hóa kế thừa của người Việt, The Larita như là một giá trị truyền đời cho chủ sở hữu cũng như các nhà đầu tư cho thế hệ sau.

Chưa hết, nhằm đảm bảo chất lượng sống tại khu đô thị, chủ đầu tư Xuân Thảo đã bắt tay với đơn vị quản lý Anabuki có hơn 30 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản. Quy tụ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, The Larita được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một không gian sống đạt chuẩn thông minh, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của cư dân hiện đại.

Không chỉ mang đến giá trị thật từ pháp lý, The Larita còn được chủ đầu tư chú trọng phát triển khu đô thị hướng đến mô hình MultiHome, với tiềm năng tăng giá trị theo thời gian và thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ.

Loạt tiện ích nội khu The Larita đang sở hữu có thể kể đến như: TTTM, hồ bơi, đường dạo bộ, khu BBQ ngoài trời, công viên cây xanh, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em,.. Tất cả quy tụ mở ra một không gian sống tiện nghi ngay tại gia mà gia chủ chẳng cần đi đâu xa.

Cạnh bên chuỗi tiện ích đủ đầy, The Larita cũng hướng đến sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên. Xuân Thảo hiểu rằng, cuộc sống bộn bề cùng với tốc độ bê tông hoá ở thành phố lớn, cư dân cần hơn bao giờ hết màu xanh của cây cối cùng không gian sống yên tĩnh, trong lành. The Larita tựa như "resort thu nhỏ", mong muốn mang đến chút bình yên cạnh bên thành phố vốn nhộn nhịp, để mỗi phút giây gia chủ sống tại đây đều đáng quý và có ý nghĩa.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện: Bảo chứng gia tăng giá trị

Long An hiện đang là đô thị vệ tinh cạnh bên TP.HCM sở hữu nhiều tiềm năng lớn về kinh tế, xã hội, đặc biệt là bất động sản nhờ vào hệ thống hạ tầng giao thông với loạt tuyến đường trọng điểm đang hoàn thiện.

Tiêu biểu phải kể đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối các tỉnh ĐBSCL đến khu vực Đông Nam Bộ. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là tuyến giao thông trọng điểm giúp việc di chuyển giữa các tỉnh khu Nam và khu Đông Sài Gòn về Đồng Nai, Phú Mỹ chỉ mất 30-45 phút, so với 60-120 phút như hiện nay.

Đặc biệt, vào tháng 10/2024, tuyến cao tốc này dự sẽ thông xe một số đoạn, kết nối cùng tuyến Vành đai 3 (đang triển khai) và cao tốc TPHCM - Trung Lương, tạo nên nút giao trọng điểm khép kín, giúp việc di chuyển và giao thương sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết đối với các tỉnh miền Tây, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng, sự gia tăng của các khu công nghiệp là tiền đề đưa Long An trở thành điểm an cư lý tưởng của cư dân vùng trung tâm, cùng với lực lượng lao động là chuyên gia trong và ngoài nước. Chính vì vậy, The Larita trở sự lựa chọn sáng giá với ưu điểm hội tụ dành đến giới đầu tư.

Toạ lạc tại mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, Hương Lộ 10, Bến Lức, Long An, The Larita sở hữu gần kề nút giao trọng điểm. Cư dân sống tại đây không chỉ thừa hưởng loạt giá trị tiềm năng về không gian sống cùng pháp lý minh bạch, mà vị trí sẽ là yếu tố giúp The Larita gia tăng giá trị hơn trong tương lai. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành hoàn thành, cư dân từ The Larita sẽ chỉ mất 30 phút di chuyển đến sân bay thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành mà không cần “quá cảnh” tại TPHCM.

The Larita được kiến tạo dựa trên 2 yếu tố cốt lõi là pháp lý và hạ tầng, chính vì vậy, quý nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi sở hữu khu đô thị xanh vô cùng tiềm năng này.

Thêm vào đó, loạt ưu đãi hấp dẫn được chủ đầu tư tung ra. Cụ thể, khách hàng sẽ được chiết khấu ngay 10% khi thanh toán sớm 95%, chiết khấu 2% áp dụng với phương thức thanh toán nhanh 50%. Cùng với đó, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, cùng nhiều chiết khấu khác áp dụng cho khách hàng mua sỉ.

Tên dự án: The Larita Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo Vị trí: Mặt tiền đường Hoàng Phan Thái - Hương lộ 10, Bến Lức, Long An Quy mô: 3,8 ha với 199 căn E-house và T-house Quy mô: 3,8 ha với 199 căn E-house và T-house