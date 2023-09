Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm ngày hội công nghệ hàng đầu châu Á

TPO - Tại ngày hội công nghệ quy mô bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), hàng nghìn bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm những công nghệ ứng dụng mới liên quan đến các kiến thức được học trên giảng đường.

Hội nghị và triển lãm công nghệ Near Apac năm 2023 với chủ đề “Tương lai không giới hạn” do Quỹ đầu tư GFI, Học viện VBI và Near Foundation phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 9 - 10/9 tại Thiskyhall (TP Thủ Đức, TPHCM) đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ yêu thích khoa học công nghệ đến trải nghiệm, học hỏi.