Bản tin 8H: Vừa bị đình chỉ công tác, chủ tịch xã bị nghi lái xe gây tai nạn chết người

TPO - Chủ tịch xã Lập Lễ (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) bị nghi ngờ lái xe ô tô gây tai nạn chết người chỉ một ngày sau khi bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 17/12, một lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, theo báo cáo của Công an huyện, ông Đinh Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Lập Lễ (huyện Thuỷ Nguyên) bị nghi gây tai nạn khiến 1 người chết. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 15h cùng ngày ngay trước cổng trụ sở UBND xã Phả Lễ (huyện Thuỷ Nguyên). Nạn nhân tử vong là bà H. (xã Lập Lễ), chồng bà H. bị thương phải đi cấp cứu. Trước đó một ngày, ông Ba vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày vì lơ là trong công tác phòng chống dịch. Hiện, Công an huyện Thuỷ Nguyên đang điều tra vụ việc.

Ngày 17/12, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thi thể ông Trần Văn N. (57 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên vùng biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông N. là một trong 5 ngư dân địa phương của tàu cá NA 93552, do ông Thái Bá H. (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, bị chìm trên biển Quảng Trị vào ngày 30/11. Trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn H. (xã Sơn Hải) may mắn được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt. Các thuyền viên còn lại mất tích.

Sáng 18/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 9 (Rai) duy trì sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 trong những giờ qua. Lúc 4h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía đông đông nam. Ngày và đêm nay, bão đi nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h. Sáng 19/12, tâm bão cách Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16. Sau đó, hình thái này đổi hướng đi theo bắc tây bắc, vận tốc 15-20 km/h. Rạng sáng 20/12, tâm bão cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông với sức gió giảm xuống còn cấp 11-12, giật cấp 14. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc và đi thẳng theo hướng bắc rồi suy yếu dần.

Ngày 17/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới với 21 ca nhập cảnh và 15.215 trường hợp trong nước tại 59 tỉnh, thành, có 9.836 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.508.473 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 31.057 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên1.095.518 trường hợp. Từ 17h30 ngày 16/12 đến 17h30 ngày 17/12 ghi nhận 246 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/12 Hà Nội ghi nhận 1.440 ca bệnh COVID-19, trong đó có 557 trường hợp ở cộng đồng, 634 trường hợp ở khu cách ly và 249 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 1.440 bệnh nhân COVID-19 phân bố tại 214 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện. 557 ca dương tính SARS-CoV-2 ở cộng đồng phân bố tại 148 xã phường thuộc 23/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Long Biên (117 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 24.237 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 14.883 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/12, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có đơn xin nghỉ việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện đang cho kiểm điểm cuối năm sau đó mới giải quyết đơn xin nghỉ của ông Quốc. Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam gây xôn xao dư luận về những quyết định điều chuyển giáo viên, hoãn kỳ thi viên chức giáo viên vào sát giờ thi, giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn xây dựng sửa chữa công trình trường học. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/12, Bộ Y tế đã tiếp nhận thông tin về việc tỉnh Ninh Bình quy định “yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 có kết quả âm tính mới được sinh hoạt, làm việc bình thường”. Về vấn đề này, Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thu hồi văn bản số 3529/SYT-NVY; các sở, ban ngành nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. (XEM CHI TIẾT)