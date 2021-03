Bản tin 8H: Vietlott xác định hai người trúng giải ‘khủng’

TPO - Giải Jackpot 2 gần 5 tỷ đồng đã xác định được hai người may mắn trúng thưởng.

Tối 27/3 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 558 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 05 – 11 – 17 - 20 – 26 - 37 | 12. Tại kỳ quay thưởng này, không xác định được tâm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 126 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 gần 5 tỷ đồng đã xác định được hai người may mắn trúng thưởng. Vietlott đang xác định danh tính của hai người may mắn sở hữu tấm vé có bộ số trên. Bên cạnh đó, Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 27 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.911 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 35.881 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tương Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (27/3), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo, trong các ngày 28-29/3, khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Từ ngày 30/3 nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C. Khu vực Hà Nội trong các ngày 31/3 và 1/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C.

Ngày 27/3, lãnh đạo phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), xác nhận ông Huỳnh Văn Đạt (dân địa phương) vừa câu được con cá thu nặng gần 50 kg ở dọc đê chắn sóng cửa biển Mỹ Á. Ông Đạt kể tối 26/3, ông thả cần ở khu vực cửa biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, thì cá lớn dính câu. Do cá quá lớn, ông Đạt phải mất gần 1 giờ rê dắt cần, chờ cá đuối sức. Nghe tin, nhiều tiểu thương tìm đến trả giá từ 10 đến 12 triệu đồng để mua con cá thu nhưng ông Đạt không bán, mà xẻ thịt cá thu tặng hàng xóm, tổ chức liên hoan chia vui.



Khoảng 19h45 ngày 27/3, tại khu vực đường bao biển đoạn Vinhome Bến Đoan thuộc thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), xe ô tô 5 chỗ BKS 35A-270.xx bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện ngọn lửa, lái xe đã cố gắng điều khiển xe lên vỉa hè, lấy được giấy tờ, tài liệu cần thiết trên xe và điện báo cơ quan cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC đã bố trí 2 xe chữa cháy đến hiện trường nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên sau khoảng 30 phút, chiếc xe ôtô con đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Sáng 27/3, tại Sở Tư pháp Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thành lập Hội Thừa phát lại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Đại hội đã tán thành Dự thảo Điều lệ Hội Thừa phát lại; tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu để bổ sung vào Dự thảo; bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 9 người) và Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 3 người). Ban Chấp hành Hội đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2021-2026 (5 người) và nhất trí bầu Nguyễn Văn Lạng là Chủ tịch Hội.

Sáng 28/3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19. Các ca bệnh cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.833. Bộ Y tế cho biết có thêm 278 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 27/3. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 44.278 người. (XEM CHI TIẾT)

Cổng thông tin điện tử tỉnh TT-Huế vừa phát đi một đoạn video chia sẻ của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Theo ông Thọ, ông không đảm bảo độ tuổi theo quy định, việc không tham gia HĐND tỉnh và tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khoá tới là chuyện đương nhiên. Quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh chỉ ra, nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên tính từ tháng 5/2021). Ông Thọ sinh ngày 18/6/1963, như vậy ông Thọ còn thiếu khoảng 1,5 tháng. (XEM CHI TIẾT)